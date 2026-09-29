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Читать будут. Как меняется глобальный книжный рынок в 2026 году

Почитали за вас исследовательские отчеты первого полугодия 2026-го, чтобы выяснить, что творится на книжном рынке.

В двух словах: книги не умирают, и даже растут.

Вверх или вниз?

В отличие от классического телевидения или посещения спектаклей-концертов, рынок книг продолжает расти. Но не стремительно: большинство прогнозов говорят о среднегодовом росте от 3 до 5% (хотя оценки общего объёма довольно сильно расходятся из-за разницы в методиках подсчета).

Кто на свете всех милее? Самый растущий формат — аудиокниги. Так, в США цифровое аудио выросло на 14,5% за январь–май этого года, в Великобритании годовая выручка сегмента — на 11%. Электронные книги перестали быть главным драйвером. Например, в США их выручка за первые пять месяцев этого года сократилась на 3,5%.

А что с бумагой?

Рынок печатных изданий поляризуется: дешёвые массовые paperback`и — картонная обложка, клееный переплет падают. Обычные мягкие обложки и дорогие специальные издания — растут.

Чего хотят люди?

Покупатели книг ищут одновременно эскапизм и практическую пользу: манга, жанровая литература и прикладной нон-фикшн чувствуют себя неплохо. Серьезный нон-фикшн — на спаде.

* (исследование делалось по рынку США, но он — крупнейший, рождаемые там жанровые волны, BookTok-тренды, экранизации, предпочтения издателей часто влияют на рынки других стран).

Больше, чем книга

Книга всё чаще рассматривается как основа интеллектуальной собственности, а не только как самостоятельный товар: экранизации и лицензирование становятся частью издательской модели.

Так, Британская Ассоциация издателей в марте опубликовала отчет, посвященный взаимосвязям между издательским и киносекторами. Из него мы узнали, что:

Но тренд здесь шире, нежели только продажа прав на экранизации. Издатели всё чаще рассматривают книгу как свой интеллектуальный актив, который можно развивать не только через кино или сериалы, но и игры, лицензирование и мерч.

Укусит ли ИИ за бочок?

Пока искусственный интеллект, скорее, создаёт проблему перепроизводства на рынке книг.

Экспансия жанровых читалок

Еще один интересный тренд, связанный, в том числе, и с ростом использования ИИ — рост мобильных платформ жанровой прозы. Эта модель гораздо ближе не к классическим книгам, пусть и в электронном формате, а к мобильным играм или стримингу. На такой платформе произведение:

Ну и конечно, успешная история может превращаться потом в аудиосериал, комикс, фильм, сериал или игру. Главы можно открывать по подписке, за просмотр рекламы, ежедневный вход и выполнение каких-то заданий, приглашение друзей или накопление игровой валюты.

С коммерческими оценками такого рынка пока все сложно — нет согласованной терминологии и рамок. Но для сравнения — если мировой книжный рынок оценивается в $135,49 млрд в 2026 году, то рынок платформ для литсериалов в 2025-м оценивался в $ 6,8 млрд. и продолжает расти высокими темпами.

Трендсеттеры здесь — Азия, да и сама модель web novel — азиатская. В Китае аудитория читателей исчисляется сотнями миллионов, растет и выручка, в том числе и зарубежная — с помощью ИИ идет массовая локализация продукции на другие языки. Подключение нейросетей позволяет и гораздо быстрее-дешевле генерить все эти горы шаблонного текста. Популярные жанровые направления на таких платформах для женщин: миллиардерские романы, оборотни и сверхъестественная романтика, браки по договору, измена, месть и «второй шанс», мистические академии и тд. У мужчин: классический набор из фэнтези, боевых искусств, научной фантастики и приключений. Читатели всей этой продукции далеко не подростки — основную группу оценивают, как потребителей 25-45 лет.

При всем росте спроса и предложения в этом направлении, закрытия тоже нередки: новым проектам выдерживать конкуренцию с крупными азиатскими системами нелегко, как и обеспечить устойчивую экономику. Привлекать пользователей дорого, удерживать и заставлять платить — сложно, да и постоянно финансировать новый контент, хоть и созданный с помощью ИИ, довольно накладно.

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