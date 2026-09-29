Читать будут. Как меняется глобальный книжный рынок в 2026 году

29 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Почитали за вас исследовательские отчеты первого полугодия 2026-го, чтобы выяснить, что творится на книжном рынке.

В двух словах: книги не умирают, и даже растут.

Вверх или вниз?

В отличие от классического телевидения или посещения спектаклей-концертов, рынок книг продолжает расти. Но не стремительно: большинство прогнозов говорят о среднегодовом росте от 3 до 5% (хотя оценки общего объёма довольно сильно расходятся из-за разницы в методиках подсчета).

Кто на свете всех милее? Самый растущий формат — аудиокниги. Так, в США цифровое аудио выросло на 14,5% за январь–май этого года, в Великобритании годовая выручка сегмента — на 11%. Электронные книги перестали быть главным драйвером. Например, в США их выручка за первые пять месяцев этого года сократилась на 3,5%.

В Великобритании объем потребления аудиокниг в 2025 году вырос на 5%, и хотя число новых слушателей немного снизилось (41%, по сравнению с 47% в 2024 году), более трети из них уже пользуются сервисом три года и более. А это свидетельствует о зрелости рынка, отмечает аналитик одного из ведущих отраслевых изданий Publishing perspectives Карло Карреньо.

Главное устройство для прослушивания — смартфоны. Многозадачность — например, поездки на работу и занятия спортом во время прослушивания — достигла пятилетнего максимума.

Среди жанров растет спрос на романтику, криминальные истории, книги по саморазвитию и бизнес-литературу.

А что с бумагой?

Рынок печатных изданий поляризуется: дешёвые массовые paperback`и — картонная обложка, клееный переплет падают. Обычные мягкие обложки и дорогие специальные издания — растут.

Чего хотят люди?

Покупатели книг ищут одновременно эскапизм и практическую пользу: манга, жанровая литература и прикладной нон-фикшн чувствуют себя неплохо. Серьезный нон-фикшн — на спаде.

Майское исследование Circana* отмечает, что читателям интересны книги, посвященные тру-крайм сюжетам, юмору и хобби. Также набирают популярность издания, посвященные рукоделию, журналинг, раскраски для взрослых и головоломки — люди хотят активного взаимодействия с бумагой.

Манга, согласно тому же исследованию, самое мощное направление на всем рынке печатных книг: рост продаж в первом квартале 2026 года на 45%!

* (исследование делалось по рынку США, но он — крупнейший, рождаемые там жанровые волны, BookTok-тренды, экранизации, предпочтения издателей часто влияют на рынки других стран).

Больше, чем книга

Книга всё чаще рассматривается как основа интеллектуальной собственности, а не только как самостоятельный товар: экранизации и лицензирование становятся частью издательской модели.

Так, Британская Ассоциация издателей в марте опубликовала отчет, посвященный взаимосвязям между издательским и киносекторами. Из него мы узнали, что:

кассовые сборы наиболее успешных экранизаций в 2020–2024 годах были в среднем на 57% выше, чем у фильмов без литературной основы;

за 12 месяцев до октября 2025 года экранизации повлияли на выбор книги у 12% нерегулярных читателей взрослой художественной литературы;

последние шесть фильмов, получивших премию BAFTA в номинации «Лучший фильм», были экранизациями книг;

48% оригинальных британских и американских драматических сериалов, вышедших на Disney+, Netflix и Amazon Prime Video в период с января 2024 года по июнь 2025 года, были экранизациями книг;

пять из десяти самых просматриваемых дебютных телесериалов 2024 года были экранизациями книг.

Но тренд здесь шире, нежели только продажа прав на экранизации. Издатели всё чаще рассматривают книгу как свой интеллектуальный актив, который можно развивать не только через кино или сериалы, но и игры, лицензирование и мерч.

Укусит ли ИИ за бочок?

Пока искусственный интеллект, скорее, создаёт проблему перепроизводства на рынке книг.

В свежем июльском исследование Generative AI floods and dilutes the market for books проанализировано почти 14,5 тысяч единиц жанрового самиздата, продававшегося на Amazon с 2023 по 2026 год. Данные сопоставили с информацией о ежедневных продажах. В результате, исследователи обнаружили, что книги, в которых выявлена значительная доля текста, созданного ИИ, — более 25% — уже составляют существенную часть каталога, однако на них приходится меньшая доля продаж. Тем не менее со временем эта доля увеличивается. Число книг, продажи которых были зафиксированы в течение квартала, выросло за исследуемый период в 19,2 раза, а квартальная выручка — только в 8,9 раза. Иными словами, количество продающихся книг увеличивается быстрее совокупной выручки, поэтому средняя выручка на одну книгу снижается в большинстве жанров. Вывод, к которому приходят авторы исследования — генеративный ИИ может изменить рынок за счет масштаба, а не качества.

Экспансия жанровых читалок

Еще один интересный тренд, связанный, в том числе, и с ростом использования ИИ — рост мобильных платформ жанровой прозы. Эта модель гораздо ближе не к классическим книгам, пусть и в электронном формате, а к мобильным играм или стримингу. На такой платформе произведение:

выпускается сериями или короткими главами;

первые главы обычно бесплатны;

продолжение открывается за монеты, токены, просмотр рекламы или подписку;

главы заканчиваются клиффхэнгерами;

автор должен регулярно продолжать историю;

платформа анализирует удержание, дочитывания и покупки.

Ну и конечно, успешная история может превращаться потом в аудиосериал, комикс, фильм, сериал или игру. Главы можно открывать по подписке, за просмотр рекламы, ежедневный вход и выполнение каких-то заданий, приглашение друзей или накопление игровой валюты.

С коммерческими оценками такого рынка пока все сложно — нет согласованной терминологии и рамок. Но для сравнения — если мировой книжный рынок оценивается в $135,49 млрд в 2026 году, то рынок платформ для литсериалов в 2025-м оценивался в $ 6,8 млрд. и продолжает расти высокими темпами.

Трендсеттеры здесь — Азия, да и сама модель web novel — азиатская. В Китае аудитория читателей исчисляется сотнями миллионов, растет и выручка, в том числе и зарубежная — с помощью ИИ идет массовая локализация продукции на другие языки. Подключение нейросетей позволяет и гораздо быстрее-дешевле генерить все эти горы шаблонного текста. Популярные жанровые направления на таких платформах для женщин: миллиардерские романы, оборотни и сверхъестественная романтика, браки по договору, измена, месть и «второй шанс», мистические академии и тд. У мужчин: классический набор из фэнтези, боевых искусств, научной фантастики и приключений. Читатели всей этой продукции далеко не подростки — основную группу оценивают, как потребителей 25-45 лет.

При всем росте спроса и предложения в этом направлении, закрытия тоже нередки: новым проектам выдерживать конкуренцию с крупными азиатскими системами нелегко, как и обеспечить устойчивую экономику. Привлекать пользователей дорого, удерживать и заставлять платить — сложно, да и постоянно финансировать новый контент, хоть и созданный с помощью ИИ, довольно накладно.

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