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ТПО «Контур»: история завода от блоков питания до первого томского ноутбука

Производственное объединение «Контур» — один из бывших промышленных гигантов города, выросший из Томского завода математических машин между улицами Вершинина и Красноармейская.

Почти полвека здесь выпускались различные устройства числового программного управления — от блоков питания до первых томских ноутбуков. Но кризисы 1990-х и начала 2000-х привели к закрытию перспективного предприятия. Сейчас в бывших корпусах производственного объединения располагаются торговые центры и другие организации.

Об истории ТПО «Контур», его развитии и падении рассказывает Алина Багинская, томская исследовательница, лектор, автор подкаста «История Томска — томичам».

1950-е

Середина ХХ века — время, когда страна остро нуждалась в электронной и электронно-вычислительной технике. Для решение этой проблемы во многих городах началось строительство профильных производственных помещений.

Томск не остался в стороне. В 1955 году Совет министров СССР постановил построить в нашем городе Томский завод математических машин. А спустя три года, в 1958-м, было создано специальное конструкторское бюро (СКБ) для обеспечения будущего завода разработками средств вычислительной техники.

Площадка для нового предприятия находилась почти в центре города — на улице Красноармейской. Но пока строились производственные помещения, завод и СКБ размещались в корпусах различных предприятий и организаций города.

1960-е

Экспериментальный корпус Томского завода математических машин на ул. Красноармейской.
Фото: «Одноклассники»

Томский завод математических машин начал действовать 1 июля 1960 года. Именно тогда был получен первый производственный заказ — изготовление блоков питания для ЭВМ, взрывных электронных машин, приборов для разбраковки ферритов (магнитных элементов, которые используются для разных антенн, проводов и зарядок — прим. ред.) и др. После завод начал активно развиваться.

1961 г. В СКБ сформировался творческий коллектив разработчиков, который занялся освоением средств автоматизации производственных процессов, в том числе и для типографий. В то время создание первых устройств для полиграфических предприятий проводилось на конкурсной основе. Результаты испытания показали, что томское устройство было лучшим.

1962 г. Завод переехал в собственный корпус — экспериментальный. Строительство остальных корпусов продолжалось на протяжении 10 лет. Перевод цехов и служб завода с временных площадок происходил последовательно.

Территория завода, согласно схеме отведённого для него участка, ограничивалась улицами Усова, Вершинина, Учебной, Котовского и Красноармейской. Схема 1958 г. составлена геодезистом Областного Управления по делам строительства и архитектуры И.Д. Рудаковым.
Фото: ГАТО Ф. 1860, Оп. 3, Д. 530

1963 г. Завод приступил к производству вычислительного устройства САУ-М, которое эксплуатировалось на кольцевой линии метрополитена в Москве.

1964 г. Рядом с первым корпусом появился еще один — инженерный.

1966 г. Завод переходит в подчинение Министерства приборостроения, средств автоматизации и систем управления.

1967 г. Завод первым в Томске перешел на новую систему планирования экономического стимулирования. В это время приборостроительные заводы СССР приступили к созданию станков, способных работать в автоматическом режиме.

1969 г. Министерство определило Томский завод математических машин как головное предприятие по производству устройств числового программного управления (УЧПУ) для металлорежущих станков.

1970-е

Важная веха в истории Томского завода математических машин — разработка в 1971 году новых устройств числового программного управления и их дальнейшее производство. К 1975 году УЧПУ в общем объеме продукции завода составляли 76,3%. Их качество и технический уровень соответствовали мировым стандартам, а поэтому они начали экспортироваться в зарубежные страны.

Сборочный конвейер ЧПУ
Фото: «История предприятий МПО Томской области», 2014 г.

В этот период завод возглавлял Александр Федорович Пушных. Он пришел на эту должность в 1973 году, к тому моменту за его плечами уже был большой опыт управления манометровым заводом.

Директор завода с 1973 по 1983 гг. А. Ф. Пушных.
Фото: «История предприятий МПО Томской области», 2014 г.

На новом месте Александр Федорович большое внимание уделил развитию социальной сферы: под его началом стали строить жилье, детские сады, базу отдыха, открыли свою поликлинику.

Также завод продолжил развиваться в производственном плане: в 1974 году предприятие приступило к разработке и освоению вычислительной техники на микроэлементной базе.

Помимо устройств ЧПУ, на заводе выполнялись оборонные заказы и выпускались весьма нетипичные товары для обычной жизни. Например, игровые автоматы, устанавливаемые в аэропортах, на вокзалах и в кинотеатрах. Их можно было видеть не только в Томске, но и далеко за его пределами.

Сотрудники СКБ вычислительной техники
Фото: «История предприятий МПО Томской области», 2014 г.

Все последующие годы на заводе интенсивно велись поиски, разработки и выпуск более сложных и престижных устройств. Связь СКБ и завода стала настолько тесной, что потребовалось их слияние. Оно произошло в 1977 году, после чего учреждение получило название Томское производственное объединение «Контур» (ТПО «Контур»).

По центру — директор А.Ф. Пушных, слева — председатель Совета министров СССР А.Н. Косыгин
Фото: «История предприятий МПО Томской области», 2014 г.

Завершилось это десятилетие для завода приятным событием. В 1978 году группа разработчиков СКБ была награждена серебряной медалью ВДНХ за создание устройства ЧПУ, а его главный конструктор — золотой медалью ВДНХ. Само изделие получило диплом I степени.

1980-е

Долгие годы объединение «Контур» успешно сотрудничало со многими станкостроительными заводами, в том числе и с московским заводом «Красный пролетарий». Это позволяло обмениваться опытом и помогало в разработке новых изделий.

В 1985 году «Контур» полностью перешел на выпуск устройств на микропроцессорной элементной базе. Томичи изготовили первую партию устройств для управления промышленными роботами и манипуляторами.

Более половины работающих в это время были молодыми людьми. Их объединили в 20 комсомольско-молодёжных бригад, которые трудились на всех основных участках предприятия.
Фото: «В краю кедровом», 1985 г.

Еще один шаг в освоении электронно-вычислительной техники был сделан в 1987 году. Тогда томские разработчики создали устройство, способное управлять сферотокарными станками. По своим функциональным характеристикам оно не имело ни отечественных, ни зарубежных
аналогов.

1990-е

В 1991 году «Контур» стал крупнейшим в СССР и третьим в мире предприятием по производству систем промышленной автоматики. Но потом наступили трудные времена. Распад Союза, кризис в экономике, стремительная инфляция в полной мере отразились на предприятии. Резко упал спрос на ЧПУ. Выпуск продукции сократился, люди стали уходить с предприятия.

К концу 1995 года «Контур» оказался без заказов. Из-за этого в 1996 году было введено внешнее управление, что позволило заморозить все долги на тот период. Внешним арбитражным управляющим стал президент фирмы «Стек» Игорь Иосифович Иткин.

Вот как он вспоминает это время:

Игорь Иткин
из интервью для газеты «Красное знамя», 2003 г.
«Меня пригласил в областную администрацию заместитель губернатора по промышленности. Для меня такое приглашение было внове, и, честно говоря, я думал, что речь пойдет о какой-нибудь благотворительности. Но мне предложили взяться за восстановление „Контура“.

Мне нужно было принять решение в определенный срок. А у меня уже лежал билет в Копенгаген, куда меня пригласил Билл Гейтс — лично пригласил, чтобы поговорить о перспективах развития рынка информационных технологий. „Майкрософт“ полностью оплатил эту поездку, у меня уже визы стояли… И я не поехал. О чем не жалею до сих пор».

К концу 90-х благодаря общим усилиям команды «Стека» и областной администрации Министерства экономики процедура банкротства в отношении ТПО «Контур» была прекращена. В 1997 году на предприятии было создано несколько новых направлений разработки и производства:

В 1998 году долги перед кредиторами удалось погасить, работникам вовремя стали вы-
плачивать заработную плату, погасили задолженность. Процедуру банкротства в отношении ТПО «Контур» прекратили в 1999 году, начался подъем производства.

2000-е

Генеральным директором ТПО «Контур» в начале 2000 г. становится И. И. Иткин. С этого времени компания «Стек» предлагает своим клиентам ПК, выпускаемые на мощностях «Контур» под собственной торговой маркой «NewLine».

Логотип ТПО «Контур»
Фото: из архива издания

В «портфеле заказов» НПО Контур — УЧПУ, бортовые комплексы, персональные компьютеры, мобильные автоматизированные комплексы, заказы Министерства обороны (автоматизированные комплексы бортового исполнения для армейских нужд).

2004 г. — на ТПО «Контур» был собран первый томский ноутбук.

2009 г. — предприятие вошло в состав госкорпорации АО «Ростехнологии».

2010-е

После успешного старта томского завода в первое десятилетие XXI века, второе было связано с рядом крупных скандалов, повлекших закрытие предприятия. Сначала в 2011 году Арбитражный суд возбудил производство по делу о несостоятельности ТПО «Контур». Последующими решениями суд ввел процедуру наблюдения с новым внешним управляющим.

Иткина отстранили от руководящей должности и обвинили в нескольких преступлениях, в том числе в продаже «Стеку» шести производственных помещений завода вместе с земельными участками по заниженной цене. В 2014 году его приговорили к 11.5 годам колонии общего режима и штрафу в 1,7 миллиона рублей. В 2018 году Игорь Иткин вышел на свободу.

Затем в 2013 году ТПО «Контур» по итогу судебного производства признали банкротом. Реестр требований кредиторов в отношении компании закрыли в 2017 году, общая задолженность «Контура» составила почти миллиард рублей.

Здание ТПО «Контур», 2011 г.
Фото: Мария Аникина, из архива издания

Сегодня на месте бывших цехов и административных зданий ТПО «Контур» располагаются ТЦ «Красный экспресс», ТЦ «Смайл-City», офис «Томскэнергосбыта», медицинский центр «Здоровье» и другие частные структуры.

Текст: Алина Багинская

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