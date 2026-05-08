В небо, в лес и на пробежку: 5 идей для майских в Томске

8 мая 2026 / Фото: ИИ-иллюстрация

В ближайшие дни в Томске можно полетать на параплане, увидеть Майские Аквариды или устроить пробежку по Лагерному саду.

Собрали все, что нужно знать тем, кто устал от шашлыков и прогулок по набережной.

Полеты на параплане, самолетах и шаре

Пока томские студенты открывают сезон велопрогулок, Федерация спорта сверхлегкой авиации Томской области и клуб «Новый горизонт» уже с 30 апреля запустили сезон полетов. Желающим предлагают покататься на параплане, самолетах и даже тепловых шарах. Для тех, кто хочет не просто сохранить воспоминания, но и пересматривать их вечерами, доступна опция с видеосъемкой. Стоимость начинается от 6 000 рублей.

Где искать: официальная страница Федерации спорта сверхлегкой авиации Томской области, парапланерный клуб «Новый горизонт» (по предварительной записи).

«Город засыпает»: вечерняя прогулка с проектором

Экскурсия «Город засыпает» пройдет в Томске 8 и 11 мая, начало — в 21:00. Гид использует портативный проектор, с помощью которого на фасады старинных особняков и доходных домов проецируются видеозаписи и ретроспективные фотографии города. В программе будут истории о купцах-предпринимателях XIX–XX веков, осмотр городских задворок, рассказ о мистических теориях, связанных с Томском, и объяснение того, как складывался современный архитектурный облик главного проспекта.

Экскурсия рассчитана как на туристов, так и на местных жителей. Она проводится для групп от 6 человек, рекомендуется уточнять условия в личных сообщениях у организаторов. Ориентировочная стоимость — 8 400 рублей за группу. Мероприятие вечернее — одеваться стоит по погоде.

Где проходит: центр Томска

Майские Аквариды: увидеть звездопад над Томском

С 4 по 10 мая томичи смогут наблюдать метеорный поток Майские Аквариды. Его пик придется на 6 мая — в этот день можно будет насчитать до 30 метеоров в час. Чтобы увидеть как можно больше звезд, нужно выбраться за город подальше от фонарей и лучше всего — под утро. Тогда небо будет достаточно темным для наблюдений.

В августе ожидается поток посерьезнее: больше сотни метеоров в час. А пока можно устроить себе ночной выезд на природу с пледами и термосом.

Где проходит: подойдут любые окрестности Томска

Мастер-класс «Брошь из бересты»

Тем, кто предпочитает что-то делать своими руками, стоит заглянуть на мастер-класс по изготовлению подвесок и брошей из бересты. Он будет проходить с 13 мая по 24 июня в ДК «Авангард». Мастер-класс проводит Ирина Лыкасова, художница с 42-летним стажем.

Участникам выдадут все необходимое: готовую бересту, инструменты и образцы украшений, а под руководством мастера можно будет освоить приемы резки, сгибания, сшивания и переплетения бересты. Итогом работы станет самостоятельно выполненное украшение.

Где проходит: дворец народного творчества «Авангард» (ул. Белы Куна, 20).

Возраст: 6+.

Стоимость: от 500 рублей.

65-й пробег памяти Василия Удута

10 мая на Тропе здоровья в Лагерном саду пройдет 65-й пробег памяти Василия Удута, томского тренера и спортсмена, который еще в 1960 году придумал беговой маршрут «Томск — Басандайка — Томск». Сейчас пробег носит его имя, а организует событие сообщество «Томский марафон». На сегодняшний день зарегистрировалось уже 423 человека.

Есть дистанции для любого уровня подготовки:

10 км бегом — старт в 11:00;

5 км бегом — в 11:07;

5 км скандинавской ходьбой — в 11:08;

Детский забег — в 13:00.

Где проходит: Старт и финиш — на нижней террасе Лагерного сада. Если бежать не хочется, можно прийти поболеть за участников — оттуда открывается красивый вид на Томь.

Текст: Юлия Усачева

