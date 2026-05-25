Томские ученые создали прототип робокомплекс для обследования радиационно-опасных трубопроводов

Ученые Томского политеха разработали опытно-демонстрационный образец первого отечественного роботизированного комплекса для обследования трубопроводов и других сложных коммуникаций на объектах атомной отрасли, сообщает пресс-служба вуза.

— Магистральные и технологические трубопроводы различного сечения и назначения диаметром от 450 до 1 500 мм являются неотъемлемой частью инфраструктуры АЭС, исследовательских ядерных реакторов и радиационно-химических производств и представляют особую сложность для диагностики и определения фактического радиационного состояния и остаточных загрязнений, — говорит руководитель проекта, ведущий инженер Регионального центра аттестации, контроля и диагностики Иван Чуяшенко. — Так, зачастую, многообразие, протяженность и сложная обвязка трубопроводов, а также других элементов коммуникаций исключает возможность определить степень загрязнения элемента снаружи, а уровень радиоактивного загрязнения не позволяют специалисту проводить необходимые измерения в непосредственной близости с объектом исследования.

Кроме того, взаимодействие с радиационным носителем происходит внутри трубопроводов, что приводит к физическому износу и появлениям на поверхности различных неровностей, где могут образоваться локальные и протяженные очаги радиационных загрязнений, которые невозможно идентифицировать с наружной стороны объекта.

По словам ученых, сегодня в России подобные комплексы отсутствуют, а существующие в мировой практике аналоги гораздо крупнее и предназначены только для обследования больших объектов. Коллектив разработчиков — сотрудников Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности ТПУ — предложил техническое решение, основанное на использовании конструкции роботизированной системы с адаптивным механизмом передвижения, позволяющим устройству перемещаться как по цилиндрическим, так и плоским каналам трубопроводов и вентиляционным системам.

Разработка включает в себя механическую платформу, систему управления, программное обеспечение для сбора и анализа данных, а также интегрированные средства сбора данных и радиационного мониторинга с дозиметром и спектрометром гамма-излучения.

— Научная новизна нашей разработки заключается в предложенном подходе с использованием универсального шасси, адаптированного для перемещения по разным типам поверхностей, с возможностью размещения на нем необходимых измерительных модулей для визуальной оценки и дозиметрического (спектрометрического) сканирования. Универсальное шасси позволит проводить обследования и сканирование трубопроводов различного сечения, диаметров и формы, например, круглых или прямоугольных, — добавляет разработчик комплекса, инженер Регионального центра аттестации, контроля и диагностики Артем Жуйков.

Прототип уже успешно прошел лабораторные испытания на перемещение, телеметрию и передачу видеосигнала с места оператора. Летом запланированы испытания на исследовательском ядерном реакторе Томского политеха. Разработчики также планируют дооснастить комплекс модулем отбора проб. В пресс-службе уточняют, что к комплексу уже проявляют интерес предприятия атомной отрасли России, особенно специализирующиеся на выводе из эксплуатации радиационно-опасных объектов.

