18+
18+
РЕКЛАМА

Движение по пр. Ленина и ул. Нахимова в Томске ограничат в День Победы

Город, День Победы, Томские новости, интересные новости Томска ограничения схема движения график перекрытий Движение по пр. Ленина и ул. Нахимова в Томске ограничат в День Победы

В связи с подготовкой мероприятий в рамках празднования Дня Победы в Томске 9 мая перекроют движение по проспекту Ленина и улице Нахимова. Об этом на прошедшей сегодня пресс-конференции в РИА Томск сообщил заммэра по социальной политике Константин Чубенко.

Проспект Ленина перекроют с 00.00 субботы, 9 мая, на участке от ул. Нахимова до ул. Беленца. Позже, с 6.00 в Томске ограничат движение по ул. Нахимова от ул. Вершинина до Коммунального моста.

Предполагается, что перекрытие будет действовать до 16.00, однако, заммэра уточняет, что возможно движение восстановят раньше.

Кроме того, с 00.00 до 21.00 9 мая ограничат движение на участке пер. Спортивный, ул. Гагарина и ул. Советская.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске отключают отопление

5 мая 2026
Томские новости

Экс-менеджер Yadro Касаев вступил в должность гендиректора НПФ «Микран»

23 апреля 2026
Томские новости

Три пешехода попали под колеса ВАЗа в Северске

7 мая 2026
Томские новости

В Томской области пиво оказалось одним из самых дорогих в Сибири в 2025 году

9 апреля 2026
Томские новости

Шаманские сказки, музыка птиц и гриль на крыше ждут томичей ночью в Музее славянской мифологии

7 мая 2026
Томские новости

Томский центр современной культуры в Пассаже Второва показали первым посетителям

30 апреля 2026
Город

Экстрим-парк, динозавры и туалеты: что появится в томском Горсаду после ремонта?

16 апреля 2026
Томские новости

Новые переливы появились появились на дорогах Томской области

28 апреля 2026