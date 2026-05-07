Движение по пр. Ленина и ул. Нахимова в Томске ограничат в День Победы

7 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В связи с подготовкой мероприятий в рамках празднования Дня Победы в Томске 9 мая перекроют движение по проспекту Ленина и улице Нахимова. Об этом на прошедшей сегодня пресс-конференции в РИА Томск сообщил заммэра по социальной политике Константин Чубенко.

Проспект Ленина перекроют с 00.00 субботы, 9 мая, на участке от ул. Нахимова до ул. Беленца. Позже, с 6.00 в Томске ограничат движение по ул. Нахимова от ул. Вершинина до Коммунального моста.

Предполагается, что перекрытие будет действовать до 16.00, однако, заммэра уточняет, что возможно движение восстановят раньше.

Кроме того, с 00.00 до 21.00 9 мая ограничат движение на участке пер. Спортивный, ул. Гагарина и ул. Советская.

