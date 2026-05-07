Парад Победы в Томске пройдет без военной техники

7 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В субботу, 9 мая, в Томске пройдет традиционный Парад Победы. На этот раз в нем не будет принимать участие военная техника, в том числе и ретро-образцы. Об этом на прошедшей сегодня, 7 мая, пресс-конференции в РИА Томск сообщил заммэра по социальной политике Константин Чубенко.

— Сошлюсь на решение оргкомитета: необходимость на это (отказ от использования техники — прим. ред.) была, поэтому было принято решение, для того, чтобы по-новому была возможность открыть в том числе и выставку. Всю эту технику уже с первого мая можно наблюдать, познакомиться, сфотографироваться, послушать интереснейшую экскурсию на территории Лагерного сада, — подчеркнул Константин Чубенко.

На Ново-Соборной площади пройдет традиционный митинг, который продолжится шествием военного гарнизона, парадных расчетов и колонны «Бессмертного полка». Они проследуют до Лагерного сада. Также в нем примет участие колонна.

— Парадные расчеты будут состоять из сотрудников наших правоохранительных органов, в том числе налоговая, МЧС, УВД, Росгвардия и так далее. Будут присутствовать наши юнармейцы, постовцы, кадеты, — отметил Константин Чубенко. — Я считаю, что это очень важный воспитательный момент. Ребенок, принимающий участие в параде в главный праздник нашей страны на главном проспекте, у него навсегда останется большой пиетет и к дню, к этим событиям, уважение к ветеранам Великой Отечественной войны.

В 12.30 заработают концертные и интерактивные площадки на Ново-Соборной и в Городском саду. По словам заммэра, к мероприятию привлечено много волонтерских организаций, которые будут проводить мастер-классы, в том числе, по плетению маскировочных сетей и созданию блиндажных свечей.

— Для организации мер безопасности территория прохождения всего шествия будет ограничена фан-барьерами. На территорию Ново-Соборной площади можно будет попасть только через КПП с металлодетекторами, — отметил Константин Чубенко. — Мы очень просим минимизировать присутствие с собой каких-то больших предметов, сумок, рюкзаков, поскольку это будет создавать очередь при прохождении. Лучше минимизировать количество металлических предметов с собой и не брать какие-то объемные сумки и рюкзаки. Будет работать на каждом КПП полиция и сотрудники, которые необходимые меры безопасности обеспечат.

Праздничные мероприятия также пройдут еще на 12 площадках города: в Светлом, Лоскутово, Тимирязево, а также на Авангарде, в Сквере студенческих отрядов.

