«Программа „Дом за рубль“ получила второе дыхание» — мэр Томска

26 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В 2026 году по муниципальной программе «Дом за рубль» уже передано в аренду 15 исторических зданий. Все они не только нашли инвесторов — за некоторые из домов участники активно торговались, рассказал журналистам мэр Томска Дмитрий Махиня в рамках выездного совещания на один из объектов программы.

По его словам, на увеличение интереса среди инвесторов к «Домам за рубль» повлияла работа городской администрации и принятые Думой Томска меры по упрощению условий участия. Среди них — предоставление льготной ставки в 1 рубль с момента разработки и утверждения проектной документации.

— Программа «Дом за рубль» в этом году получила второе дыхание. Мы много встречались с инвесторами, старались все просьбы юридического и организационного характера удовлетворять. Видно, что эта работа увеличивает объём объектов, — сообщил Махиня. — Сейчас каждый выставляемый дом не только находит своего инвестора, но и зачастую бывает конкуренция, идёт торг. Самое главное — слышать, обратную связь получать и её реализовывать.

Мэр Томска Дмитрий Махиня Фото: Савелий Петрушев

Кроме этого, председатель комитета сохранения исторического наследия департамента управления муниципальной собственностью администрации Томска Никита Кирсанов отметил, что программа «Дом за рубль» обучает специалистов работать с деревянными зданиями. Так, сейчас строители активно используют метод поднятия сруба без разбора:

— Как минимум три хорошие бригады я знаю, которые срубы поднимали. Сейчас на Кулёва 16 работают. Мы им на опережение выдаём разрешение на первый этап — там здание будут поднимать уже в этом месяце. По Кирова, 25 тоже почистили, сейчас работы приостановились — проект дорабатывается. На Войкова, 13 тоже примерно такая же ситуация: дом полностью вычистили, сейчас дорабатывают проект, — рассказал Кирсанов.

Председатель комитета сохранения исторического наследия департамента управления муниципальной собственностью администрации Томска Никита Кирсанов Фото: Савелий Петрушев

В дальнейшем мэрия намерена ускорить расселение аварийных домов с целью включения одной части — в программу «Дом за рубль», другой — в программу сноса. Однако на практике процесс часто осложняется судебными разбирательствами с жильцами, которые не хотят съезжать из аварийного жилья. По словам Махини, сегодня в Томске более ста объектов, где до сих пор проживают в одной-двух квартирах. Он отметил, что это не только создает дополнительную нагрузку на коммунальную инфраструктуру, но и препятствует дальнейшему развитию территорий:

— Когда в доме проживают только в одной квартире — это огромная нагрузка на коммунальную инфраструктуру. Нужно поддерживать отопление, водоснабжение, состояние кровли. Конечно, мы должны ориентироваться на расселение таких домов. Но очень часто их жители идут в суды. У нас большой объём судебных решений, поэтому на такие точечные решения нам приходится выкраивать средства, — пояснил градоначальник.

Напомним, томская программа «Дом за рубль» действует с 2016 года. Принять участие в ней могут предприниматели, которые за свой счет готовы отремонтировать старинные дома под собственные нужды. За это они смогут получить льготу по арендной плате на 49 лет.

Подробнее о «домах за рубль» в Томске читайте по ссылке.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».