Шаманские сказки, музыка птиц и гриль на крыше ждут томичей ночью в Музее славянской мифологии

В пятницу, 15 мая, томский Первый музей славянской мифологии присоединится к акции «Ночь в музее». В программе: экскурсии, мастер-классы, настольные игры, выступление уличного театра и лекции.

Как уточняют организаторы, мероприятиястартуют в 19.00. Томичей ждут экскурсия по новой выставке «Музыка птиц», возможность попробовать себя в роли настоящего подмастерья или узнать свою судьбу за столом для гадания.

В музее будет работать клуб настольных игр «Игровая избушка». Все желающие смогут поучаствовать в уличных забавах от театрально-эстрадной студии «Щеглы», послушать шаманские сказки под бубен, сделать амулет или куколку-оберег кувадку.

Дополнят «Ночь в музее» спектакль студии «Доступные сказки» и диджей-сет. На крыше здания будет работать зона отдыха с грилем.

Ночь в Первом музее славянской мифологии пройдет 15 мая на ул. Загорная, 12. Стоимость билетов 650-800 рублей.

