В Томске открылась выставка «Музыка птиц»: фото и детали

В пятницу, 1 мая, в томском Первом музее славянской мифологии открылась выставка «Музыка птиц», привезённая из Санкт-Петербургского Музея-квартиры Н.А. Римского-Корсакова. Экспозиция посвящена образу птицы в славянской культуре и тому, как этот символ отразился в музыке и театре.

В залах представили материалы, связанные с оперой, балетом и драматическим искусством, а также эскизы театральных костюмов известных художников — Бенуа, Коровина, Бруни и других. Отдельный акцент сделан на редких музыкальных инструментах, интерактивных зонах и арт-объектах, которые позволяют буквально «услышать» тему выставки.

Как прошло открытие, какие экспонаты привлекли больше всего внимания и как в пространстве музея «зазвучала» тема птиц — смотрите в фоторепортаже Савелия Петрушева.

На открытии выставки «Музыка птиц» сыграли Сабрина Крачнакова (арфа), Дарья Стефанская (вокал), Алексей Стефанский (скрипка).
С приветственным словом выступила арт-менеджер и куратор выставочных проектов музея Дарья Скерневская (вторая справа).
Фото: Савелий Петрушев
Директор Первого музея славянской мифологии Ольга Павлова на открытии выставки «Музыка птиц»
Фото: Савелий Петрушев

