Сроки восстановления Сквера памяти в Томске пока не известны

27 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Томский Сквер памяти жертв политических репрессий, закрытый из-за угрозы обрушения соседнего гаража, планируют восстановить. Конкретные сроки пока не сообщаются.

В ответе пресс-службы мэрии на официальный запрос «Томского Обзора», уточняется, что после обращения жителя о наличии трещин на одном из зданий и угрозе его обрушения в сторону оврага у остановки «Площадь Ново-Соборная» сотрудники районной администрации провели проверку. Указанный факт подтвердился. Также специалисты обнаружили «нарушение плиточного покрытия в виде трещин в сторону оврага».

В итоге была собрана городская комиссия по чрезвычайным ситуациям, принято решение огородить территорию сквера, «убрать различные элементы и передать их на ответственное хранение».

«В ближайшее время будут проведены исследования состояния данной территории. Впоследствии сквер будет восстановлен. До выполнения работ доступ на эту территорию для обеспечения безопасности людей будет ограничен», — говорится в официальном ответе.

Сквер памяти жертв политических репрессий — городской сквер на остановке «площадь Ново-Соборная». С 1923 по 1946 годы он являлся внутренним тюремным двором, разделяющим следственную тюрьму НКВД (пр. Ленина, 44) и Управление НКВД (на пр. Ленина 42), где предположительно хоронили заключенных. Эти факты, согласно, архивам мемориального музея, подтверждаются воспоминаниями очевидцев, жителей этого здания в 1950–1970 годах, а также музейными материалами.

В 1989 году на территории сквера были обнаружены характерные для братских могил ямы, засыпанные строительным мусором. Предполагается, что останки из захоронений были изъяты и вывезены в 1950-е — 1960-е годы в ходе переезда следственной тюрьмы в другое здание. Тогда ее помещения перепланировали в коммунальные квартиры, а верхние этажи оборудовали под жилье для семьей руководства областного управления КГБ, Томского облисполкома, профессуры томских вузов.

На территории сквера располагался памятник — Мемориал жертв большевистского террора «Камень скорби», а также памятные знаки репрессированным народам: калмыкам, полякам, эстонцам, латышам, литовцам.

