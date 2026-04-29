Первый в новом сезоне лесной пожар потушили в Томской области

29 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Накануне, 28 апреля, в Томской области произошел первый в 2026 году лесной пожар. Его причиной стало неосторожное обращение с огнем и несоблюдение правил пожарной безопасности, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Инцидент произошел на территории Первомайского лесничества (у станции Куендат). Площадь возгорания составила 7 гектаров. Огонь удалось потушить к 09.00 среды, 29 апреля.

Напомним, с 17 апреля на всей территории Томской области официально установлен пожароопасный сезон. Граждане, юридические лица и другие лесопользователи должны строго соблюдать правила пожарной безопасности; воздержаться от сжигания сухой растительности и не допускать возникновения огня в непосредственной близости к лесу.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет наложение административного штрафа: на граждан — в размере от 15 тыс. рублей до 30 тыс. рублей; на должностных лиц — от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 100 тыс. рублей до 400 тыс. рублей (ст. 8.32 КоАП РФ). За уничтожение или повреждение лесных и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем и другими источниками повышенной опасности также предусмотрена уголовная ответственность (по ст. 261 УК РФ).

