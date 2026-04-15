В Томской области начинается пожароопасный сезон

15 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В пятницу, 17 апреля, в Томской области официально устанавливается пожароопасный сезон. Соответствующее постановление подписал губернатор Владимир Мазур.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, принятый документ обязывает региональный департамент лесного хозяйства обеспечить готовность сил и средств для предупреждения и тушения природных пожаров. Департаменту защиты населения и территории предписано обеспечить взаимодействие сил и средств постоянной готовности на межмуниципальном и региональном уровнях.

Личный состав подведомственных учреждений переходит на усиленный режим работы, в том числе в выходные и праздничные дни. На лесопожарных станциях будет организовано круглосуточное дежурство, усилено наземное и авиационное патрулирование лесов. Все силы и средства пожаротушения приведены в полную готовность.

Уточняется, что в период пожароопасного сезона граждане, юридические лица и другие лесопользователи должны строго соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Так, запрещается

разводить костры;

использовать открытый огонь (факелы, паяльные лампы) для отпугивания насекомых и прогрева почвы;

бросать горящие спички, окурки, тлеющую ветошь;

оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю) в непредусмотренных для этого местах;

засорять лес бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами;

выжигать сухую траву на земельных участках, примыкающих к лесам, защитным и озеленительным насаждениям.

Нарушение влечет наложение административного штрафа от 15 до 400 тыс. рублей.

