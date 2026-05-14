История томской фабрики игрушек вошла в новую книгу «НЛО» о советских вещах

14 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Работа томской исследовательницы Александры Ермоловой о томской фабрике детской игрушки стала частью книжной новинки издательства «НЛО» в популярной серии «Культура повседневности». Монография «Сделано в СССР: материализация нового мира» предлагает посмотреть на советские предметы, как на активных участников истории страны.

Соавторы проекта выясняют, как государство оформляло правила жизни, а люди в Советском Союзе приспосабливались, спорили, изобретали, потребляли и обменивались предметами. Одна из глав новой книги посвящена томской фабрике детской игрушки. На днях издание презентуют в Томске на фестивале искусства и чтения «ТОМ IV».

Монография стала итогом работы конференции «Сделано в СССР»: материализация нового мира», которая прошла в Тюмени в сентябре 2022 года. После сбора статей, согласования с издательством и редакционной работы, книга была готова, в 2026 году напечатан ее первый тираж.

— В 2021 году я защитила кандидатскую диссертацию по теме «Советская детская повседневность: факторы влияния и конструирования на материалах города Томска. 1961–1982 гг.», поэтому материалов о советском детстве в Томске у меня достаточно много. Частично были собраны сведения о деятельности фабрики детской игрушки. Когда увидела информационное письмо (конференции — прим. ред.) то сразу подумала, что можно будет рассказать про нее, и уже когда стала готовиться. Конечно, пошла «вглубь» еще раз: подняла весь архив фабрики в ГАТО, периодику посмотрела, — рассказала «Томскому Обзору» соавтор книги, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры антропологии и этнологии ТГУ Александра Ермолова.

Получившийся доклад и лег в основу главы монографии. Оказывается, производство игрушек в Томске было связано с деятельностью карандашной фабрики:

— Основной задачей томской фабрики [игрушек] был выпуск хотя бы каких-то изделий. Сырье поставляли плохое, иногда игрушки даже делали из отходов сырья карандашной фабрики, которая была по соседству. Само производство занимало очень маленькие площади, было даже такое, что закупали новое оборудование — а его ставить некуда, и устанавливали только наполовину, — рассказала Александра Ермолова.

По её словам, на предприятии более 10 лет не было даже узкого специалиста по производству игрушек с профильным образованием. Соответствующие запросы фабрика направляла с 1952 года, и лишь в 1965 в Томск приехала выпускница Загорского художественного училища, художник-модельер детской игрушки Нина Архипова. Она же стала инициатором и разработчиком линии деревянных томских сувениров.

Игрушки, созданные по проекту Нины Архиповой Фото: Тайга на ладони // Красное знамя. 1968. № 38. 15 февраля

— Тогда основной запрос родителей к игрушкам был простым — чтобы они принципе были, хоть какие-то, внешне привлекательные. Вопросы, связанные с безопасностью игрушек или с тем, что она будет что-то развивать в ребенке, не поднимались вообще: ни в риторике родителей, воспитателей или педагогов, ни экспертной комиссии фабрики, — уточнила Александра Ермолова.

Узнать о проекте подробнее можно будет в воскресенье, 17 мая, в Томске на фестивале искусства и чтения «ТОМ IV». В презентации монографии примет участие Александра Ермолова и редактор книги — кандидат исторических наук, доцент Президентской академии, научный сотрудник НИУ ВШЭ Александр Фокин. Встреча состоится в 15.20 в павильоне во дворике Научной библиотеки ТГУ на пр. Ленина, 34а. Вход свободный, по предварительной регистрации.

