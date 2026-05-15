«Весомый, лютый срез музыкальной культуры»: как Street Vision расширил границы томской сцены

15 мая 2026 / Томский Обзор

Спецпроект Звуковая карта Истории фестивалей и сообществ, которые создавали музыкальную среду Томска

В 2012 году Street Vision начинался как «хип-хоп междусобойчик». А к 2018 году он уже собирал один из самых сильных музыкальных лайнапов в истории Томска и стал настоящим фестивалем современной городской культуры.

О музыкальной трансформации события, привозных артистах и ценностях, которые живут дальше — в разговоре с соорганизаторами Street Vision Александром Арляповым и Сашей Цайзером.

Хип-хоперский междусобойчик

Афиша Street Vision: Данила Слупский. 2012

«Интерактивная арт-выставка Street Vision» — говорилось на афише 2012 года. Первый SV прошёл в мае на территории бывшего производственного цеха газеты «Красное знамя».

Фестиваль организовали на деньги, которые взяли в долг у отца Маши Печерицы, одной из организаторов первого SV. А площадку «лепили из того, что было», вспоминает создатель проекта Иван Ларионов в одном из своих интервью. По словам Александра Арляпова, Street Vision 2012 года напоминал «хип-хоперский междусобойчик».

Обустройство площадки первого Street Vision Фото: SV 2022–2012

Фестиваль имел успех, за два дня площадку посетили около 700 человек. Поэтому в 2013 году Street Vision состоялся во второй раз. Локацией стал подвал Дома культуры общества глухих на Степановке.

Можно сказать, что со второго феста появилась традиция проводить Street Vision в самых неожиданных местах, — говорит Александр Арляпов.

На втором SV в первый раз состоялась полноценная музыкальная программа, работать над которой пригласили главного редактора журнала «Новый рок» Александра Арляпова. На главной сцене тогда выступили три коллектива: группа LTL — проект Никиты Ротекера из «Сломанного воздуха», Mushroom Hill — проект Гены Квиткова и группа Nintendo Pandemia.

«Ваня [Ларионов] объяснил мне контекст фестиваля, и мы совместно решили, что подойдут электронные команды», — рассказывает Александр.

Выступление группы Nintendo Pandemia на Street Vision 2. 2013 Видео из архива томича Павла Рыскаленко

После успешного концерта Ларионов предложил Александру продолжить сотрудничество и на следующий год.

Пять дней и 30 музыкальных коллективов

Фото: Таня Грязева

Street Vision 2014 года шёл пять дней, вернувшись в здание газеты «Красное знамя».

Две, что ли, тысячи метров была длина цеха, который мы арендовали. Я боюсь представить, сколько тысяч шагов там все (организаторы) намотали, потому что мы бесконечно бегали от одного края площадки до другого, — вспоминает соорганизатор фестиваля Саша Цайзер.

Street Vision 3. 2014 Фото: Юлия Кван

SV 2014 стал для Цайзера первым, где он был в роли организатора. В этот год впервые появились семь разных направлений: фотография, картины, инсталляция, интерактив, музыка, брейк-данс и лекции. А музыкальная программа представляла собой почти отдельный музыкальный фестиваль внутри другого.

«Вообще я всегда был в маркетинговом отделе, но так как я еще и музыкант, постоянно включался в работу разных других отделов. Ну там (в команде) на самом у всех так. Такая гибкая структура: мы все хорошие друзья и товарищи. Если кто-то что-то не смог, то все помогают чем могут», — рассказывает Цайзер.

Street Vision 3. 2014 Фото: Таня Грязева, Юлия Кван

Ради работы над фестивалем Александр Арляпов взял неоплачиваемый отпуск на основной работе. За пять дней на Street Vision выступило 30 музыкальных коллективов со всей Сибири, абсолютно разных по жанрам и настроениям.

«Тогда впервые приехали музыканты из Новосибирска, из Кемерова. Например, мы привезли новосибирскую группу FPRF. Пожалуй, это была лучшая сибирская на тот момент. У нас даже появился один привозной хедлайнер не из Сибири, а из европейской части России. Проект Азата Марабяна — группа из одного человека „Почему коммутатор молчит“. Народ был впечатлен, многие открыли для себя, что в Томске так много разной музыки, на любой вкус», — вспоминает Александр Арляпов.

Выступление группы FPRF на Street Vision 3 Фото: Павел Рыскаленко

Выпуск видео-проекта Александра Арляпова «Музарт» с Азатом Марабяном («Почему коммутатор молчит»). 2014 Видео из архива Александра Арляпова

«Мы привозили артистов, которые хайповали уже потом»

Команда Street Vision закрепила за собой статус новатора в музыкальной сфере 2010-х. На фестивале 2016 года куратором музыкальной части была Елена Кузнецова, основательница группы «Позоры», а программа была построена как система . SV были первыми в Томске, кто представил публике такой формат.

Слово «шоукейс» тогда вошло в моду благодаря столичным движухам — столько разговоров кругом, что невозможно было это проигнорировать. Томск всегда отличался большим количеством организаторских группировок. Это важный фактор, который позволяет выстраивать шоукейс-мероприятия: есть к кому обратиться за этими шоукейсами, — объясняет Александр Арляпов.

Свои мини-фестивали представили промо-группы «Зураб», «Теория звука», «Кедровый саунд», Skeng, Zen, Muz-Online, а также команда журнала «Новый рок».

Мы часто привозили артистов, которые хайповали уже потом. То есть они выступали на SV до того, как становились популярными, по крайней мере, в Томске, — Саша Цайзер, соорганизатор фестиваля.

Вспоминая список артистов, с которыми случилась такая история, можно выделить Антоху MC (на фестивале в 2017 году), который уже через год стал популярен, а на SV в 2016-м — Summer of Haze — по словам Цайзера, «андеграундный абсолютно парень, ещё не зазвездившийся в то время».

Антоха MC на Street Vision 6. 2017 Фото: Марина Федорова

Многие томские проекты, выступавшие на сценах фестиваля, в дальнейшем «пробились в российский мейнстрим», говорит Саша, например группы «Бумажные тигры», «Звёзды», «Убийцы Crystal» (ранее «Убийцы»).

«Это так круто, что наши томские ребята участвуют в „местечковом“ фестивале, но при этом они известны на всю страну и уже полновесный хедлайнер», — рассуждает Цайзер.

Такого мощного лайнапа Томск ещё не видел

Главная сцена на Street Vision 7. 2018 Фото: Люба Борисова

В 2018 году Street Vision, проходивший во Дворце зрелищ и спорта, был на пике музыкального масштаба. Главная сцена собрала один из самых сильных за всю историю томских фестивалей.

На ней выступили Mujuice, IC3PEAK, «Кедр Ливанский» и «Буерак». Арляпов считает, что такого мощного лайнапа Томск ещё не видел: «Это, конечно, вариант нормального прокачанного фестиваля на уровне столицы».

Афиши: Данила Слупский

Арляпов отмечает, что 2018 год стал для него одним из самых запоминающихся: «Сеты „Кедра Ливанского“ и IC3PEAK произвели сильное впечатление. IC3PEAK — это агрессивная подача, оглушающая тебя, „Кедр Ливанский“ — наоборот, более романтичная, мягкая электроника».

Выступления IC3PEAK и «Кедра Ливанского». 2018 Фото: журнал «Новый рок»



Все три дня музыка звучала ещё на трёх открытых сценах: «Воздух», «Теория звука» и «Гараж». Кураторами сцен были Слава Тумаланов, Дмитрий Шатов и Александр Огородников.

Сцена «Гараж» была полностью отдана томским и сибирским группам. Фестиваль сохранял баланс между громкими столичными артистами и поддержкой локальной сцены.

Нам всегда хотелось представить максимальный срез музыкальной деятельности, которая происходит в регионе, — рассказывает Саша Цайзер.

1-2. Сцена «Гараж» на Street Vision 7. 2018;

3. Сцена «Теория звука»;

4. Сцена «Воздух». Фото: Люба Борисова, vk.com/s.foyo

Именно 2018 год многие до сих пор называют самым мощным по музыкальной части. «Это был, конечно, незабываемый праздник», — так описывает главный концерт Цайзер.

«Лучше завершить эту историю на пике»

Фото: из архива издания

Со временем Street Vision заметно преобразился. Александр Арляпов рассказывает:

Изначально у него была ориентация на уличную культуру, стрит-культуру и около-хип-хоповые вещи. А потом он стал расширяться в сторону современного искусства и другой музыки за пределами хип-хопа.

По мнению Саши Цайзера, история SV получилось такой долгой за счёт постоянных обновлений в команде, взаимной поддержки и сменяемости поколений.

Например, когда Лера Новицкая, куратор визуальной части, уже не захотела заниматься фестом, она нашла себе прекрасную замену, которая последние 2-3 года делала идеальную выставку… Организатор — это реально адская работа, которая зачастую оплачивается вообще не на столько усилий, сколько человек прикладывает. У Street Vision получилось продержаться так долго, потому что мы подхватывали друг у друга задачи и должности, — рассуждает он.

Подробнее хронологию фестиваля Street Vision можно проследить в наших материалах.

К 2022 году Street Vision подошёл к важному рубежу. Команда приняла решение сделать этот фестиваль последним. Репортаж с этого события смотрите в нашем материале.

«К этому моменту мы уже многое попробовали и потрогали, — говорит Александр Арляпов. — Наступило понимание, что все сферы так или иначе затронуты. Продолжать вариться в собственном соку не хотелось. Лучше завершить эту историю на пике, чем превращаться в то, что будет просто повторяться».

Пикник организаторов фестиваля Street Vision X. 2022 Фото: из архива Александра Арляпова

Команда постаралась собрать достойный финальный лайнап.

«Под конец своей истории мы пришли к тому, что музыкальная составляющая должна быть с одной стороны — максимально разнообразной, с другой стороны — незамшелой, скажем так», — подчеркивает Арляпов.

Ночная программа SV X. 2022 Фото: Ринат Файзулин

Главными хедлайнерами должны были стать «Аигел» и 3H Company, однако выступление «Аигел» отменили незадолго до фестиваля — группу внесли в чёрные списки. В итоге вторым хэдлайнером стал проект томички Саши Клоковой Kutman. Помимо основного концерта, в фестивале участвовали и томские музыканты — в шоу-кейсе журнала «Новый рок».





Группы 3H Company и Kutman на финальном концерте SV X. 2022 Фото: Константин Кондрухов

На последнем Street Vision прошёл ночной рейв совместно с новосибирской промо-группой Escape — электронная сцена стала важной частью программы, продолжая традицию жанрового эксперимента.

«Может быть, конечно, людям и нужно, чтобы ты повторялся, но тебе-то это зачем? Пусть делают другие. Хотелось, чтобы пальму первенства подхватил кто-то. Это так всегда же: мы кого-то вдохновили, и те пошли и делают что-то свое. Поэтому решение закрыть фестиваль было, по-моему, отличное и удачное», — Саша Цайзер.

Выступление проекта «Цайзер Orchestra» на Street Vision 7. 2018 Фото: vk.com/s.foyo

Золотой принцип

После завершения Street Vision многие его принципы продолжили жить в фестивале новой музыки «Теория Звука». В 2025 году его решили возродить команда Street Vision и студия MaxShowDesign.

«Теория Звука» 2025 Фото: из архива издания

Александр Арляпов, который курировал музыкальную часть Street Vision на протяжении многих лет и продолжает работать над «Теорией Звука», перенёс в новый проект главное — стремление показывать срез актуальной и разнообразной музыки.

Саша Цайзер тоже считает сохранение этой философии важным:

Мне кажется, в этом вообще была главная задача у Street Vision всегда. Это про расширение пространства культурной борьбы для всех. Если ты хочешь, то приходи, пожалуйста, просвещайся и находи что-то новое для себя.

«Теория Звука» 2025 Фото: из архива издания

В «Теории Звука» нашла отражение традиция SV сочетать несочетаемое, и желание объединять известные имена с локальными артистами. Даже завершившись как фестиваль, Street Vision продолжает действовать по своему «золотому принципу» — открывать людям глаза на что-то новое, с чем они до сих пор не сталкивались.

Текст: Катерина Станиславская

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».