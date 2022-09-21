Теперь все: в Томске завершился десятый Street Vision

21 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Финальный Street Vision X для многих начался с огромной очереди на входе в бывший цех завода «Манотомь». Как отмечают организаторы, они сами не ожидали такого наплыва людей.

Но это точно не единственное, чем десятый андеграундный фестиваль запомнится посетителям. Внутри для них было подготовлено 7000 кв. метров культуры и искусства, и всего 24 часа на то, чтобы оторваться по полной.

Рассказываем, каким был этот день и чем удивили организаторы последнего Street Vision.

Фото: Серафима Кузина

Девизом финального фестиваля уличного искусства Street Vision, проходившего в Томске с 2012 года, стали слова на фасаде здания бывшего цеха холодной штамповки на проспекте Комсомольском, 62, ст. 5 (вход со стороны ул. Елисейской): «Только сегодня, ведь завтра уже не будет». В этом году фестиваль проводился последний раз и большую историю со Street Vision организаторы решили закончить с размахом, представив посетителям целых десять тематических зон, где были и разнообразные инсталляции, и музыкальная программа, и танцевальный батл.

Руководитель проекта Иван Ларионов признается: не все, что было запланировано, удалось реализовать, например, граффити-бойня, которая должна была стать фишкой последнего фестиваля, перед самым открытием отменилась. Но и без нее десятый Street Vision получился масштабным событием.

Руководитель Street Vision Иван Ларионов Фото: Серафима Кузина

— Мне кажется, что такая движуха обогащает культурную жизнь города. Что касается меня, то с одной стороны, Street Vision дал мне хронические болезни, разрушенную нервную систему и кучу долгов. А с другой — очень много опыта в разных и направлениях, знакомства, новые возможности. Меня часто приглашают спикером в какие-то места, просят, чтобы я рассказал про Street Vision. И я понял, что мне важно признание тех людей, которые для меня являются авторитетами. Это профессионалы своего дела, и когда они общаются со мной на равных, считают меня интересным, это вдохновляет, — рассказывает Иван.

Более 40 художников со всей Сибири выставлялись на фестивале. Некоторые арт-объекты были интерактивными, например, диптих томской художницы Дарины Ков «Неодиночество». Участники выставки могли нарисовать на ее полотнах «человечка», приняв таким образом участие в создании художественной работы. Среди других арт-объектов зрителям были представлены инсталляции — «Эмоциональные качели», «Грязные женщины», «Girl’s Power» и новый русский алфавит, который «мерцает новыми смыслами».

Фото: Серафима Кузина

Авторы выставки также затронули тему влияния телевизора на создание. В перформансе «Не бойся 1.0» от театра «Лаборатория» они показали, как зомбоящик может уничтожить личность, загнав человека в безысходность и страх. Более того, сев перед экраном с повторяющимся видео и надев наушники, каждый желающий имел возможность испытать на себе его воздействие. В это время художник, исполняющий роль наблюдателя, рисовал портрет человека, пытаясь передать эмоцию, которая возникла при просмотре.

Тема зависимости от телевизора и его информационного потока нашла отражение в еще одном арт-объекте. Художники создали инсталляцию с телевизором и камерой, которая снимает и отображает всех, кто к ней подходит. Тем самым создается эффект существования «всевидящего ока», наблюдающего за человеком.

Фото: Серафима Кузина

Музыкальная программа была не менее насыщенная, чем выставочная часть. На фестивале выступали группы разных жанров — от гаражного рока до дабстепа. Это был шоукейс музыкального журнала «Новый Рок», представляющий собой шесть часов музыки в живом исполнении от таких томских групп, как «Dak Houze», «Игрунка», «домашние животные». Конечно, надпись на стене главной сцены «Танцуй пока все дома» — отражала настроение тех, кто пришел на концерт.

Неотъемлемая часть уличной культуры — хип-хоп и экстремальные виды спорта, которым организаторы также уделили внимание. На площадке Connection гости фестиваля могли и посмотреть танцевальный батл, и даже стать его участником в трех номинациях — Hip-hop, Break, All style, а на площадке Action zone — покататься на скейтах и продемонстрировать свое мастерство.

— Масштабы фестиваля поражают. В Street Vision мне нравится сама атмосфера, когда собираются столько крутых людей, которые являются частью уличной культуры. И, конечно же, танцы, батлы, райдеры, машины… Я сегодня специально приехал из Новосибирска, чтобы принять участие в батле по хип-хоп танцам. Конечно, хотелось бы, чтобы таких мероприятий было больше, — отметил Виктор Смараков из Новосибирска.

«Мне нравится хип-хоп площадка и то, как оформлена главная сцена, очень мощная выставка получилась у Жени Черви», — говорит Иван Ларионов Фото: Серафима Кузина

Для тех, кто хотел не просто весело провести время, но и узнать о современных трендах в дизайне и IT-сфере, организаторы подготовили три образовательных программы — «Старая школа», «Береги себя», «Уйти в IT», где участникам фестиваля рассказали о музыкальной журналистике в Томске, откуда берется хорошая фотография и каким выглядит мир, когда все в нем Big data. Среди приглашенных спикеров были декан ВШЖ ТГУ Илья Мясников, томский музыкальный журналист, главред интернет-журнала «Новый рок» Александр Арляпов, социальный предприниматель Дарья Анисимова и другие.

Не менее важное место на фестивале организаторы отвели фотовыставке. Павел Колесников представил работу «Эстонская деревня „Березовка“» — место, которое с каждым годом теряет свои особенности и начинает походить на обычные ветхие деревушки. Матвей Павлюкевич черпал свое вдохновение для снимков в природе Арктики, где он работает уже пять лет. В его работах Арктика — это пустынное, незаполненное, бессмысленное и одинокое место, стремящаяся к абсолютному нулю в математическом миропонимании. Анастасия Дмитриева и Дарья Петрова показали красоту моментов повседневной жизни, которая наполнена танцами, прогулками по заснеженным дворам, встречами, расставаниями и любовью.

Утолить не только культурный голод, но и физиологический гости могли на работающем с 10 утра до 11 вечера фуд-корте — это, например, и Make Love Pizza, и The Burger Lab, и RE: BRO. Неподалеку работал маркет, где продавалась одежда, декор, украшения, и аутентичные открытки «на любой случай жизни» от красноярского арт-объединения «SREDA», являющегося создателем первого в Сибири граффити-журнала.

После восьми вечера на главной сцене фестиваля выступали группы из Питера. Параллельно с этим на локальную сцену вышли томские рэперы — Басявый, Некий Лис, SKIRIN. Послушать андеграундный рэп можно было до 11 вечера. Но и на этом фестиваль не закончился. Погружаться в уличную культуру, музыку и общение посетители могли до десяти утра следующего дня на «Сибирском рейве» с приглашенными хэдлайнерами из трех городов России — Москвы, Новосибирска и Красноярска.

Фото: Серафима Кузина

Фестиваль привлек горожан самых разных интересов и возрастов: здесь можно было встретить кого угодно, от студентов до семейных пар с детьми и пенсионеров. Для маленьких участников, кстати, была подготовлена детская программа «4Kids», включающая лабиринты, мастер-классы и зону для рисования.

— Все очень необычно! Хотя я знаю, что в Томске Street Vision проводится уже не первый раз и стал традиционным, но каждый раз организаторы удивляют. Видно, что сегодня на фестивале у всех классное настроение, все совершенно расслабленные, что в наше неспокойное время стало редкостью, — отмечает Лариса Шейфер, посетительница фестиваля.

Фото: Серафима Кузина

Десятилетняя история Street Vision закончилась. Руководитель проекта Иван Ларионов признается: организовывать мероприятия подобного формата для него больше не актуально, он планируется заниматься другими проектами.

Но это не значит, что в Томске больше не будет уличного искусства. Сейчас Иван и его команда реализуют акцию «Выход в город 2», в рамках которой планируется создать 10 муралов. Поддержать проект можно на сайте.

Текст: Алёна Попова

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