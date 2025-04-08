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Томичей приглашают послушать истории о салонах и кабаре Петербурга начала XX века

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В воскресенье, 13 апреля, томские актеры представят в Доме искусств программу «Творцы в поисках приключений». Здесь прозвучат истории о салонах, кафе, кабаре Петербурга, где любили проводить время поэты и писатели Серебряного века.

Как уточняют организаторы, на литературно-театральном вечере выступят заслуженный артист РФ Евгений Казаков, актеры Екатерина Мельдер и Данила Дейкун. Гостей ждут написанные в начале ХХ века рассказы, стихи и пьеса для кабаре.

— Серебряный век — эта магическая эпоха, известная не только стихами и прозой, вошедшими в историю литературы, но и ярким личностями, их насыщенной жизнью. Театральный вечер «Творцы в поисках приключений» — это гид по литературному Петербургу начала XX века. Зинаида Гиппиус, Николай Гумилев, Вячеслав Иванов, Владимир Маяковский, Надежда Тэффи, Иван Бунин… Все эти непохожие друг на друга люди были влюблены в искусство и никогда не скучали! — рассказывает организатор вечера, театральный критик и постоянный автор «Томского Обзора» Мария Симонова.

Мероприятие пройдет в воскресенье, 13 апреля, в Доме искусств по адресу: ул. Шишкова, 10.

Стоимость билетов 650 рублей. Начало в 18.00.

Подробности можно узнать здесь.

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