Томский гиревик стал восьмикратным чемпионом мира
15 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: tomsk.gov.ru
Спортсмен из Томской области Дмитрий Черкашин успешно выступил на чемпионате мира по гиревому спорту в индийском Нью-Дели, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Мастер спорта международного класса в составе сборной России одержал победу в «длинном цикле» и «рывке» в весе до 85 кг. Таким образом он стал восьмикратным чемпионом мира.
Дмитрия Черкашина к соревнованиям подготовил тренер Николай Тимофеев.
О том, как развивался гиревой спорт в Томской области можно узнать в одном из выпусков спецпроекта «История наших побед».
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