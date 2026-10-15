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Томский гиревик стал восьмикратным чемпионом мира

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Спортсмен из Томской области Дмитрий Черкашин успешно выступил на чемпионате мира по гиревому спорту в индийском Нью-Дели, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Мастер спорта международного класса в составе сборной России одержал победу в «длинном цикле» и «рывке» в весе до 85 кг. Таким образом он стал восьмикратным чемпионом мира.

Дмитрия Черкашина к соревнованиям подготовил тренер Николай Тимофеев.

О том, как развивался гиревой спорт в Томской области можно узнать в одном из выпусков спецпроекта «История наших побед».

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