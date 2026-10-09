Томские учёные переиздадут сказки революционера Феликса Волховского

9 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: фонды Государственного архива Российской Федерации

Томский государственный университет исследует сказки революционера-народника Феликса Волховского — детские произведения и памфлеты, связанные с обличением царской власти. В ходе работы над проектом планируется переиздание сказок публициста.



Волховский — революционер-народник, в 1878 году за вступление в противозаконное общество и попытку побега был приговорен к ссылке в Сибирь. В 1882 году стал одним из ключевых сотрудников томской «Сибирской газеты» (1881-1888), выступал автором сказок, стихотворений, фельетонов и театральных рецензий. После побега из ссылки (в 1889 году) стал одним из идеологов «Общества друзей русской свободы» в Лондоне.



«Это исследование сказок Феликса Волховского. Речь идет о двух сборниках: „Дюжина сказок“ (1908) и „Ракеты“ (1913). Первый — сказки для детей, написанные публицистом в период сибирской ссылки, а также в годы эмиграции после побега. Второй — полноценные памфлеты, в сатирическом ключе осмысляющие современный автору режим и посвященные борьбе с царской власть», — рассказал старший научный сотрудник Высшей школы журналистики ТГУ и руководитель проекта Александр Мазуров.



Он добавил, что особое внимание будет уделяться содержательным особенностям сказок, основным мотивам и образам, в частности царской власти, а также сопоставлению пропагандистской и художественной основ текстов.



«Основным стержнем сборников является мотив борьбы за справедливость, детские произведения связаны с традиционным дидактическим содержанием, отражающим общечеловеческие ценности. Произведения для взрослых через обращение к сатире вскрывают проблемы общественно-политического строя», — рассказал собеседник.



Одним из примеров памфлета в сборнике «Ракеты» может служить «Сказка о войне». В ней публицист описывал, как цари, рожденные от черта и свиньи, пытались уместить в утробах соседние государства. Произведение, где черт украл для своих сыновей из божественной обители белого и желтого мужиков, было посвящено Русско-японской войне (1904–1905 годы), которая была негативно воспринята обществом.

Еще одна сказка — «Королевский тигр» — написана после событий Первой русской революции. Тигр, в логове которого «даже иному октябристу продохнуть было бы трудно», является символом царского режима. Власть представлена в облике хищника, который врывается в селения — существование зверя основано лишь на насилии и страхе.



Волховский разрушал сакральный образ правителя, подчеркивая, что современный ему режим не мог остановиться в своем деспотизме и насаждении несправедливости. В завершении произведения автор сталкивал две концепции борьбы с тигром, создавая комичный, гротескный образ борца за справедливость, либерала, готового только к нерешительным действиям — Шарманщика; и вводя в текст охотника, который спас его, просто застрелив зверя.



Важной частью работы над изучением сказок Волховского будет переиздание произведений, вошедших в состав двух дореволюционных сборников и снабжение их научным комментарием.



Исследование реализуется при поддержке Российского научного фонда (РНФ) (проект №26-78-00011).

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