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За неделю в Томской области добыли более 20 медведей

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За первую неделю действия стимулирующей выплаты за добытых медведей в Томской области поступило 22 заявления на соответствующее вознаграждение.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, всего в регионе выдано 177 разрешений на добычу этих животных, а с начала года охотники убили 96 особей. Для обеспечения безопасности жителей в регионе создано 16 мобильных групп в составе 170 человек.

Между тем губернатор отметил, что обстановка с медведями в Томской области «продолжает оставаться серьезной».

— При поступлении сигналов из любого населенного пункта прошу оперативно задействовать мобильные группы, использовать тепловизоры и другую современную технику, которая позволит обеспечить безопасность людей — это наша приоритетная задача, — поручил губернатор.

Напомним, с 5 октября в Томской области за каждого убитого медведя платят 30 тыс. рублей (до налогообложения по ставке НДФЛ в 13%). Кроме того, в Томской области до 1 ноября рекомендовано отказаться от проведения массовых мероприятий на окраинах и за пределами населённых пунктов, а также приостановить экскурсии и туристические слёты в лесах

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