В Томске на улице Гоголя произошёл пожар в историческом здании 1892 года

Сегодня днем, 19 октября, в Томске загорелся объект культурного наследия на ул. Гоголя, 46.

Как уточняют в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 13.09. Первое подразделение пожарных прибыло через восемь минут.

Возгорание удалось ликвидировать к 13.52. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. На месте работали 14 сотрудников МЧС России и четыре единицы техники.

Причина возгорания устанавливается.

Пострадавший от огня дом был построен в 1892 году как часть «усадьбы на углу Жандармской», в которую входило три здания. До наших дней дошло лишь одно. На доме висит табличка, утверждающая, что в 1917–1918 годах здесь жил первый председатель Томского Совета рабочих и солдатских депутатов Николай Яковлев.

В 2015 году дом признали аварийным и расселили.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».