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В Томске откроется выставка традиционных костюмов, спасенных женщинами в годы войны

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В четверг, 1 мая, в томском Первом музее славянской мифологии откроется экспозиция традиционных костюмов XIX века, спасенных на оккупированных территориях в годы войны.

Как уточняют организаторы, экспозиция получила название «Верочка. Память земли русской» в честь Веры Ивановны Егоричевой (1904–1982 гг.) и сотен других русских женщин, переживших оккупацию, концлагеря и лишения, но сумевших сохранить народное достояние.

«Покидая дома они закапывали в землю самое ценное, в том числе и традиционные костюмы, украшения, семейные реликвии. Эта выставка — дань уважения женщинам, которые, несмотря на все ужасы войны, сумели сохранить культурную память и передать её потомкам», — говорится в сообщении.

В экспозицию вошли редчайшие традиционные костюмы, свидетельства очевидцев, произведения искусства из собрания Музея славянской мифологии, а также коллективная экспозиция из семейных архивов томичей. Посетители смогут увидеть уникальные артефакты, а также узнать, как в годы войны люди хранили свою культуру, доверяя самое дорогое земле.

Выставка будет работать до 31 августа.

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