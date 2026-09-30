Пригородные поезда в Томской области переходят на зимнее расписание

30 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

С четверга, 1 октября, в Томской области изменится расписание некоторых пригородных поездов в связи с окончанием летнего сезона.

Как уточняют в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД, изменения коснутся «дачных» направлений. Так, пригородные поезда №6096/6095 Томск-1 — Тайга будут курсировать не ежедневно, а по пятницам, субботам и воскресеньям.

С 3 октября 2026 года в расписании также не будет сезонных пригородных поездов в направлении Томск-2 — Асино, Томск — Тайга и Томск — Басандайка.

Напомним, в этом году пригородные летнее расписание для составов действовало в Томской области с первого мая.

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