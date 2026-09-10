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«Только небывалое достойно воплощения»: первокурсники ТПУ построили башни из шпажек и выиграли поездку на Останкинскую

Накануне, 9 сентября, в Томске на стадионе «Политехник» прошёл третий Инженерный кубок имени Николая Никитина — выпускника Томского политеха, спроектировавшего Останкинскую башню и монумент «Родина-мать зовёт!».

На этот раз в турнире приняли участие более двух тысяч первокурсников — 259 команд из всех школ университета строили башни из шпажек и пластилина, бегали наперегонки и соревновались в оригинальности.

В нашем материале рассказываем, как прошёл кубок, и делимся историями молодых людей, которые влились в ряды политехников.

Шпажки, пластилин и шестьдесят минут

Фото: Савелий Петрушев

Правила просты по форме и непросты по сути. Каждой команде выдаётся 200 деревянных шпажек, пластилин и подставка 30 на 30 сантиметров. Час на проектирование, расчёт сил и сборку. Готовая башня должна выдержать нагрузку в два килограмма в течение десяти секунд. Затем — спринт: команды должны пробежать 30 метров со своими конструкциями. В финальный этап выходят 20 лучших: их башни оценивают на оригинальность и качество сборки.

Одна из башен первокурсников
Фото: Савелий Петрушев

В результате, победу с отрывом более чем в 30 очков от ближайшего преследователя одержала команда № 197 — первокурсники Бизнес-школы ТПУ. Они забрали переходящий кубок и поездку в Москву на Останкинскую башню. Самая быстрая и самая оригинальная команды тоже получили свои призы.

Кто пришёл на старт

Фото: Савелий Петрушев

Перед соревнованиями лучших из лучших наградили отдельно. Подарочные наборы «130 лет ТПУ» получили студенты с наивысшими баллами, призёры и победители олимпиад. Кто в их числе? Рассказываем несколько показательных историй первокурсников.

Полина Арестова приехала в Томск из села Парабель. Девушка умудрилась сдать два экзамена на 100 баллов, всего двух не хватило, чтобы набрать триста. С такими внушительными результатами она решила пойти в Инженерную школу ядерных технологий на направление «Ядерная физика и технологии».

Студентка ТПУ Полина Арестова
Фото: Савелий Петрушев

— Мне всегда нравилось инженерное дело, программирование. Я думала поступать в Москву или Питер, но это намного дальше, а образование в ТПУ хорошее и трудоустройство гарантировано. У меня знакомый учился в политехе, он посоветовал посетить день открытых дверей в вузе. Тогда я побывала на исследовательском ядерном реакторе, и мне всё очень понравилось, — рассказала Полина. — Учиться здесь сложно, но интересно! После окончания хочу стать оператором ядерного реактора, хотя в процессе учёбы, думаю, ещё определюсь.

Семён Киланов из Новосибирска за один год принял участие в 25 олимпиадах. Победы по математике второго и третьего уровня открыли ему двери в Инженерную школу информационных технологий и робототехники на направление «Программная инженерия».

Студент ТПУ Семён Киланов
Фото: Савелий Петрушев

— Я занимался олимпиадной математикой примерно со второго класса — друзья записались в кружок, я тоже решил попробовать. Труды окупились. Мог поступить куда угодно, но выбрал ТПУ, потому что считаю его престижным. Изучил программу — здесь дают хорошее образование, — рассказал Семён. — В ТПУ я встретил много заинтересованных и замотивированных людей: и преподаватели, и одногруппники готовы работать. Многие, кто уже боролся за Кубок, говорят, что это очень крупное событие, в котором должен поучаствовать каждый — услышал много положительных отзывов.

Артём Аникин из Инженерной школы природных ресурсов поступил на направление «Технологические машины и оборудование» — и иначе и быть не могло.

Студент ТПУ Артем Аникин
Фото: Савелий Петрушев

— Я хотел поступить в ТПУ с детства. У меня отец, дед и дядя заканчивали Политех — машиностроение, сварка. У меня была цель сдать ЕГЭ и пройти сюда, других вариантов я не рассматривал. Как по мне, Политех — топовый университет: энергетика, нефтегаз, здесь можно изучать все, что угодно. И зачем куда-то уезжать? ТПУ проводит много мероприятий, компания хорошая подбирается, группа замечательная, куратор великолепный, — рассказал Артём. — Когда вырасту — хочу быть инженером, заниматься машинами, большими тяжёлыми штуками, как и другие представители нашей династии политехников.

Зачем нужен кубок?

Фото: Савелий Петрушев

Инженерный кубок — не просто соревнование. Он завершает «Код ТПУ» — первую неделю первокурсников в университете, которую здесь называют «Погружением»: знакомство с культурой, школами, инженерной деятельностью. И. о. ректора Томского политеха Леонид Сухих объясняет логику:

— Вчерашние школьники прошли тяжёлый отбор, пережили стресс ЕГЭ. Если посадить их с первого дня за парты, они окажутся замкнуты внутри небольших коллективов. Кубок — один из серьёзных объединяющих моментов. Здесь представлены все наши студенческие объединения, первокурсники могут познакомиться с ними и уже найти, что им интересно, — рассказал Леонид Сухих.

И. о. ректора ТПУ Леонид Сухих
Фото: Савелий Петрушев

Кубок, по словам Сухих, — кульминация. Уже за неделю до него команды собираются, тренируются, пробуют конструктивные решения. В этом году среди новобранцев Политеха — вице-чемпион мира по шашкам, музыканты, поэты, мастера спорта.

Фото: Савелий Петрушев

— На каждое ваше место претендовали ещё четверо. Каждый из вас уже победил четверых. Но радоваться можно было ровно те пять минут, пока вы читали приказ о зачислении. Вам предстоит новая, серьёзная борьба, — сказал Сухих, обращаясь к собравшимся. — Прислушайтесь к словам Никитина: «Только небывалое достойно воплощения». Сегодня вы делаете первый шаг — скажу громко и пафосно — к бессмертию.

Фото: Савелий Петрушев

Текст: Егор Хворенков

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