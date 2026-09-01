Заморозки ожидают томичей в ближайшие дни

1 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

В Томской области до 5 сентября сентября ожидаются заморозки. Соответствующее предупреждение опубликовал томский Гидрометцентр.

Уточняется, что местами по области при прояснениях температура воздуха может опускаться до 0…−2°С.

В связи с похолоданием томичам рекомендуют проверить, насколько хорошо утеплены окна и двери, особенно если дома находятся дети или пожилые люди. При выходе на улицу стоит выбирать одежду по погоде, чтобы избежать переохлаждения.

Владельцам дачных и садовых участков советуют заранее позаботиться о растениях, чувствительных к низким температурам, и защитить их от заморозков.

Ранее в Томской области уже действовало предупреждение о понижении температуры: с 1 по 3 сентября при прояснениях ожидались заморозки до 0…−3°С.

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