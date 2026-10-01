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ТГАСУ возглавил бывший ректор КузГТУ Алексей Яковлев

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Исполняющим обязанности ректора Томского государственного архитектурно-строительного университета назначен Алексей Яковлев. Его представили на ученом совете вуза, который прошел сегодня, 1 октября.

Как уточняют в пресс-службе Правительства региона, новый ректор ТГАСУ будет решать стратегические задачи, которые вуз реализует в рамках программы академического лидерства «Приоритет 2030». Ему предстоит усилить фундаментальную базу университета и наладить тесную междисциплинарную кооперацию с институтами СО РАН.

Алексей Яковлев — доктор технических наук, ученый-физик. В 2002 году окончил Томский политех. С 2007 по 2021 — проректор ТПУ. С 2021 года по настоящее время являлся ректором Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева.

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