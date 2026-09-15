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Бесплатные экскурсии по историческим корпусам политеха ждут томичей в сентябре

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В сентябре в комплексе музеев Томского политеха пройдет серия бесплатных сборных экскурсий. Её участники узнают истории Главного, Горного, Химического и Физического корпусов вуза.

Как уточняют в пресс-службе ТПУ, первая экскурсия пройдет в субботу, 19 сентября, в 12.00. Она раскроет тайны восьмого корпуса на ул. Усова, 7. Посетители смогут исследовать архитектурный «гибрид» здания — от горного корпуса и госпиталя до библиотеки и зала для балов.

В этот же день, в 15:00 в здании на пр. Ленина, 30 стартует экскурсия «Тайны Главного». Здесь расскажут об истории строительства главного корпуса, его первом названии и первых аудиториях, а также о «деталях» и символах Томского политеха. Гостей также смогут попасть в актовый зал.

Следующая экскурсия состоится 26 сентября в 12:00. Она будет посвящена Горному корпусу (ул. Советская, 73). Экскурсоводы расскажут об истории здания, особенностях архитектуры и истории становления первой геологической школы за Уралом. Гости также смогут посетить исторические лекционные аудитории корпуса.

Также, 26 сентября, в 12:00 пройдет экскурсия по Физическому корпусу Томского политеха (пр. Ленина, 43). Она будет посвящена истории строительства и жилому флигелю при Физическом корпусе, созданиию первого НИИ, появлению телевидения и сборке первого сибирского самолета.

Последняя бесплатная сентябрьская экскурсия пройдет 27 числа в 12:00. Томичи смогут посетить один из старейших корпусов ТПУ — Химический на пр. Ленина, 43а — и познакомиться с элементами интерьера одного и историей его возведения.

Участия во всех экскурсиях бесплатное, по предварительной регистрации.

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