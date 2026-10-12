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В Сибири появится собственная ассоциация кинематографистов

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Инициативная группа объявила о создании Ассоциации кинематографистов Сибири, которая поможет преодолеть системные барьеры индустрии. Соответствующее решение было принято на площадке технопарка новосибирского Академгородка в рамках фестиваля научного и индустриального кино «Кремний».

— Миссия новой структуры — создание устойчивой экосистемы сибирского кинематографа, обеспечивающей кооперацию, организацию общесибирского кинопроката, совместное производство, продвижение фильмов на федеральный и международный уровень и системное привличение господдержки, — рассказал модератор встречи Евгений Жуков, томский продюсер и режиссер, известный по сериалу «Соцсети».

Он подчеркнул, что сегодня в регионах СФО работают более 50 независимых студий и кинокомпаний, каждая из которых существует изолированно, а успех дистрибуции картин ограничен границами родной области. Новая структура призвана снять четыре системных барьера — отсутствие широкого проката сибирских фильмов и анимации, кадровый голод, слабое представительство на федеральном уровне и разовый характер взаимодействия.

Предполагается, что стратегическим шагом станет вхождение ассоциации в Координационный совет по культуре Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС), что даст институциональную поддержку на уровне руководства всех сибирских регионов.

Одним из ключевых направлений работы станет создание единой биржи кадров и оборудования, формирование единого отраслевого календаря, запуск сибирской копродукции с прозрачным распределением долей, формирование сибирского прокатного пула с квотированием показов в муниципальных кинозалах и частных киносетях, запуск онлайн-кинотеатра, развитие кинокомиссий и рибейтов для привлечения федеральных съемочных групп, выработка консолидированных законодательных инициатив через МАСС по налоговым льготам и субсидиям, проведение межрегиональных форумов.

По словам организаторов, в первый год Ассоциация сибирских кинематографистов будет работать в пилотном формате.

В обсуждении участвовали представители киносообщества и министерств культуры Новосибирской области, Алтайского края, Томской области и Красноярского края. Его главным стало подписание Меморандума о намерениях c представителями кинокомпаний, готовых войти в состав учредителей, и создание рабочей группы.

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