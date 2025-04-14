Томичей приглашают на артист-ток с известным фотографом Сергеем Потеряевым

14 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В среду, 16 апреля, в Томске пройдет артист-ток с известным фотографом Сергеем Потеряевым «От идеи к форме современной фотографии».

Мероприятие состоится в рамках Лаборатории молодого художника «История одного дома», сообщают организаторы.

Сергей Потеряев — художник, работающий с документальными медиа, куратор. Стипендиат правительства РФ для молодых деятелей культуры и искусства, стипендиат V–A–C, победитель международного фотоконкурса Wort im Bild, обладатель гран-при Off Circuit фестиваля Cortona On The Move, участник выставки «Приручая пустоту: 50 лет современному искусству Урала», 4-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства, Триеннале российского современного искусства и других. Живет и работает в Екатеринбурге.

В рамках встречи уральский фотограф на примере собственных проектов расскажет, как работают с фотографией в поле современного искусства, как авторы ищут форму и внедряют в свои работы звук, видео и объем.

Кроме того, Сергей поделится кураторским опытом и объяснит, как можно развить свою фотографическую практику молодым авторам и быть актуальным.

Мероприятие пройдет в среду, 16 апреля, на четвертом этаже Научной библиотеки Томского государственного университета (пр. Ленина, 34а). Начало в 18.30, вход свободный по предварительной регистрации.

16+

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организаторы: частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Академия Фотографии», Сибирский филиал ГМИИ имени А.С. Пушкина, Музей деревянного зодчества.

Лаборатория молодого художника (ЛМХ) — проект, инициированный Уральским филиалом ГМИИ им. А.С. Пушкина (до 2020 года — филиал ГЦСИ) в 2018 году, с целью поддержки начинающих или уже практикующих авторов в сфере современного искусства. В 2025 года проект расширяет свою географию и реализуется Сибирским филиалом ГМИИ им. А.С. Пушкина в Томске, Уральским филиалом ГМИИ им. А.С. Пушкина в Екатеринбурге и Челябинске.

В Томске лаборатория пройдет с 13 по 29 апреля. В программе — лекции о современном искусстве, продвижении и продюсировании художественных проектов, с помощью которых молодые художники смогут переосмыслить историческое и архитектурное наследие Томска, выявить его актуальность и значимость в современном мире и показать результаты работы на выставке.

«Томский Обзор» является информационным партнером проекта.

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