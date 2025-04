Томичей приглашают на артист-ток с известным фотографом Сергеем Потеряевым

14 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Мероприятие состоится в рамках Лаборатории молодого художника «История одного дома», сообщают организаторы.

Сергей Потеряев — художник, работающий с документальными медиа, куратор. Стипендиат правительства РФ для молодых деятелей культуры и искусства, стипендиат V–A–C, победитель международного фотоконкурса Wort im Bild, обладатель гран-при Off Circuit фестиваля Cortona On The Move, участник выставки «Приручая пустоту: 50 лет современному искусству Урала», 4-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства, Триеннале российского современного искусства и других. Живет и работает в Екатеринбурге.