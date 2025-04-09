В Томской области спасли пожилую женщину, подавившуюся четырехсантиметровым куском мяса

Томский Обзор / Фото: 9 апреля 2025 // Фото: Область здоровья

В Томской области спасли 74-летнюю жительницу села Могочино. Женщина подавилась мясом и ее доставили в районную больницу бортом санавиации, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Удаление производилось эндоскопическим путем под внутривенной анестезией. На выходе оказалось, что кусок мяса был размером около четырёх сантиметров.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и продолжает лечение в хирургическом отделении районной больницы.

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