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В Томской области спасли пожилую женщину, подавившуюся четырехсантиметровым куском мяса

Город, Происшествия, Томские новости, интересные новости Томска жесть Томска интересные случаи медицина В Томской области спасли пожилую женщину, подавившуюся четырехсантиметровым куском мяса

В Томской области спасли 74-летнюю жительницу села Могочино. Женщина подавилась мясом и ее доставили в районную больницу бортом санавиации, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Удаление производилось эндоскопическим путем под внутривенной анестезией. На выходе оказалось, что кусок мяса был размером около четырёх сантиметров.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и продолжает лечение в хирургическом отделении районной больницы.

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