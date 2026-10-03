Томский Фонд развития промышленности в 2026 году недополучил 250 млн рублей из госбюджета — сенатор

3 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Сенатор от Томской области Владимир Кравченко обратился к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой проконтролировать выделение из федерального бюджета обещанных ранее 250 млн рублей на докапитализацию регионального Фонда развития промышленности (ФРП), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов вместе с губернатором Томской области Владимиром Мазуром в пятницу выступили на первом заседании осенней сессии Совета Федерации с докладами о развитии беспилотных технологий в РФ на примере томского промышленного кластера электроники и беспилотных систем. В ходе выступления, трансляция которого велась на сайте Совфеда, был затронут вопрос о капитализации ФРП Томской области.

— Губернатор сказал, что на 150 млн рублей регион докапитализировал ФРП, по итогам визита к нам в область министр (Алиханов — прим. ред.) делал обращение на премьер-министра Мишустина о докапитализации на 300 млн рублей. Премьер поддержал предложение, но Минфин РФ выделил только 50 млн рублей, — сообщил Кравченко.

Он обратился к Матвиенко с просьбой поручить Минфину РФ докапитализировать региональный ФРП на оставшиеся 250 млн рублей. По его словам, этих средств не хватает на обеспечение займов для промышленных предприятий региона, от чего непосредственного зависит скорость выпуска новой продукции.

Как сообщалось, объем капитализации ФРП Томской области в 2026 году должен был составить порядка 450 млн рублей. Из общей суммы 150 млн рублей должен был выделить областной бюджет, остальные средства — федеральный.

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