В Томской области на срочную службу осенью призовут более 700 человек

6 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

С 1 октября в Томской области идет осенний период отправки призывников на срочную службу. О ходе призыва и здоровье новобранцев рассказал военный комиссар региона Сергей Егерь на пресс-конференции в «РИА Томск» сегодня, 6 октября.

Отправки со сборного пункта запланированы с 10 октября до конца второй декады декабря. Осенью на службу планируют направить чуть более 700 человек. Срок службы остаётся прежним — 12 месяцев. Призывники будут служить в воинских частях на территории России. Военком заверил, что к выполнению задач СВО срочники «не привлекаются и не привлекались».

По словам Егеря, уже больше года медицинское освидетельствование и профессионально-психологический отбор в регионе можно проходить в течение всего года, независимо от периода призыва. Это позволило снизить нагрузку на призывные комиссии и повысить качество отбора. К 6 октября область выполнила около 85% нормы весеннего периода отправок.

По словам комиссара, в 2025 году число годных к службе выросло, однако состояние здоровья призывников по-прежнему вызывает вопросы. Весной с категорией «А» — годен без ограничений — призвали более 600 человек, что составило свыше 20% от нормы. С незначительными ограничениями — почти 1000 человек. Ограниченно годными признали более тысячи.

Среди заболеваний призывников чаще всего встречаются болезни костно-мышечной системы. Далее идут психические расстройства, болезни органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, кожи, глаз и эндокринной системы.

— Вывод простой: есть над чем работать, — резюмировал Егерь.

Военком также рассказал об отборе в научные подразделения. Весной двое новобранцев отправились в научную роту технополиса «Эра» в Анапе. На осень предварительно отобраны пять кандидатов, окончательный список станет известен позже. Ещё десять томичей осенью отправятся служить в кремлёвский полк.

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