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Жителя Томской области осудили за гибель людей во время лодочной прогулки

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Александровский районный суд Томской области признал виновным местного жителя в нарушении правил эксплуатации лодки, из-за чего погибли три человека, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные прокуратуры региона.

Подсудимый приговорен к 3,5 года колонии-поселения. Ему инкриминировали ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), свою вину он признал.

Суд установил, что в мае 2026 года сельский житель, не имея удостоверения на право управления маломерным судном, решил прокатить на незарегистрированной моторной лодке свою супругу и еще одну семейную пару.

— Во время движения по реке Назинская мужчина разместил пассажиров без спасательных жилетов на корме судна и из-за неправильной центровки и перегруза внутрь начала поступать вода. Лодка быстро затонула, и все находившиеся на борту оказались в воде. Выбраться на берег удалось только подсудимому, его супруга и двое пассажиров утонули, — говорится в сообщении.

Помимо заключения суд взыскал с осужденного в пользу дочери погибшей супружеской пары компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.

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