В Томске открылся инфоцентр о Васюганских болотах — с мхом, мехом, комарами и теми, кто их ест

9 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

На этой неделе, 7 октября, в Томске открылся обновлённый информационный центр «Васюганские просторы» государственного заповедника «Васюганский».

Проект реализован на средства гранта фонда «Зеленый путь» в размере 2,3 млн рублей и предлагает интерактивное знакомство с природой одного из самых крупных экопамятников мира.

Что ждет гостей центра — рассказываем в нашем материале.

Болото — руками

Фото: Савелий Петрушев

Центр занимает три небольших помещения, но каждый квадратный сантиметр экспозиции имеет смысл. Главный принцип экспозиции — тактильность: здесь почти всё можно и нужно трогать.

С порога посетители попадают на воображаемую экскурсионную тропу. Там их ждут образцы разных типов болот, кора и спилы таёжных деревьев, гербарий болотных растений — клюква, росянка, брусника. Стенды объясняют, как устроено болото, почему верховое болото имеет выпуклую форму и почему отсюда берут начало реки.

Практически всё в центре можно и нужно трогать Фото: Савелий Петрушев

Отдельная зона посвящена торфу — низинному и верховому. Рядом — шкуры соболя, зайца и волка, рога оленей и лосей. На экране можно посмотреть фильмы о заповеднике и кадры с фотоловушек, под потолком — изображения краснокнижных птиц.

Живое болото в центре города

Васюганское болото в центре Томска Фото: Савелий Петрушев

Главный экспонат — палюдариум: настоящий фрагмент Васюганского болота, бережно привезённый из экспедиции с сохранением всех слоёв.

— Здесь ничего не посажено, это фрагмент болота, как он есть. В течение месяца он живёт в нашем центре и прекрасно себя чувствует, — рассказывает начальник отдела по развитию территорий и туризму Екатерина Шумкина.

Фото: Савелий Петрушев

Палюдариум оснащён специальным освещением и туманораспылителями. Через лупу можно разглядеть его мельчайших обитателей. Уже начался процесс торфообразования.

От гранта до открытия

Фото: Савелий Петрушев

Грантовый конкурс прошёл в марте, договор с фондом «Зеленый путь» подписали в апреле. С весны по август команда заповедника дорабатывала проект, проводила экспедицию для сбора образцов и вела монтажные работы. В сентябре монтаж завершили. Перед открытием экспозицию тестировали на разных аудиториях — от двухлеток и первоклашек до пенсионеров.

Ольга Антошкина Фото: Савелий Петрушев

— Для нас это ещё одна ступенька нашего развития. Ранее центр был более теоретическим, но сейчас мы смогли сделать его и практическим, — говорит директор заповедника Ольга Антошкина.

В свою очередь, председатель департамента лицензирования и государственного контроля Александр Деев отметил, что социологические опросы стабильно показывают: когда россияне (и не только) думают о Томской области, они вспоминают три вещи — Васюганские болота, деревянное зодчество и научно-образовательный комплекс.

Фото: Савелий Петрушев

— Очень приятно, что есть энтузиасты, которые развивают экологический туризм, — отметил председатель департамента. По его словам, ведомство планирует развивать в регионе два туристско-рекреационных кластера в Томском и Бакчарском районах.

Последний представители заповедника намерены связать с открывшимся инфоцентром. Для этого планируется запустить специальный экскурсионный маршрут, получив единый турпропродукт.

Екатерина Шумкина показывает в сторону Васюганских болот Фото: Савелий Петрушев

— Это одна из перспектив, которую мы хотим реализовать. Такая мобильная туристическая лаборатория, когда мы сажаем туристов в брендированную машину, туристы оснащаются лабораторным оборудованием, едут на тропу, проводят исследования, возвращаются сюда, проводят работу и видят какой-то результат: смотрят, как меняется климат, как проходит круговорот метана, как происходит поглощение карбонов. Это одно из направлений нашего дальнейшего развития, — отметила Екатерина Шумкина.

Основная цель представителей заповедника — строительство визит-центра на земельном участке рядом с музейным комплексом в Бакчаре: с ночёвкой, полным погружением в тему и инфраструктурой, рассчитанной на разные категории гостей. Оформление земли уже идёт.

Фото: Савелий Петрушев

— Это крупный инвестпроект, на который мы будем изыскивать все возможности, какие найдем, — подчеркнула Екатерина Шумкина.

Информационный центр работает по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 78. Записаться на экскурсии можно по электронной почте vasyuganskiy@inbox.ru.

Государственный природный заповедник «Васюганский» расположен на юге Западной Сибири в центральной части наклонной водораздельной Васюганской равнины в междуречье Оби и Иртыша. В административном отношении заповедник занимает южную часть Бакчарского района Томской области и северные территории Северного и Убинского районов Новосибирской области. Общая площадь заповедника 614803 га. Объектом охраны заповедника является биологическое и ландшафтное разнообразие части Большого Васюганского болота — крупнейшей болотной системы северного полушария планеты.

Фото: Савелий Петрушев

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