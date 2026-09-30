В Томске спасли мужчину, упавшего в полувагон с грузом
30 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: Служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД
На станции Томск-2 железнодорожница Алина Силкина помогла человеку, который упал в грузовой вагон и застрял в нем, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.
Инцидент произошел во время ночной смены. После осмотра поезда приемосдатчик груза и багажа услышала, как в груженом полувагоне кто-то просит о помощи. Девушка поднялась на мост и увидела внутри человека, застрявшего между мешками с грузом.
Железнодорожница сообщила об этом работникам станции и вызвала экстренные службы, которые оказали помощь пострадавшему.
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