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В Томске спасли мужчину, упавшего в полувагон с грузом

Город, Происшествия, Томские новости, происшествия интересные новости Томска жесть Томска застрял в поезде происшествия на железной дороге В Томске спасли мужчину, упавшего в полувагон с грузом

На станции Томск-2 железнодорожница Алина Силкина помогла человеку, который упал в грузовой вагон и застрял в нем, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Инцидент произошел во время ночной смены. После осмотра поезда приемосдатчик груза и багажа услышала, как в груженом полувагоне кто-то просит о помощи. Девушка поднялась на мост и увидела внутри человека, застрявшего между мешками с грузом.

Железнодорожница сообщила об этом работникам станции и вызвала экстренные службы, которые оказали помощь пострадавшему.

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