18+
18+
РЕКЛАМА

Скончался известный томский краевед Эдуард Майданюк

Город, Некрологи, Томские новости, некрологи известные люди интересные новости Томска Скончался известный томский краевед Эдуард Майданюк

Накануне, 20 сентября, на 88-м году жизни скончался писатель, журналист и краевед Эдуард Кондратьевич Майданюк.

Эдуард Майданюк — один из самых известных людей в томском краеведении. Главный библиотекарь областной «Пушкинки», член легендарного клуба «Старый Томск», коллекционер, автор десятка посвящённых городу книг. В 2020 году в большом интервью «Томскому Обзору» Эдуард Майданюк: «Я — хранитель» он рассказывал о том, как влюбился в Томск, пришёл к изучению его истории и почему считал себя прежде всего «хранителем».

Эдуард Майданюк родился в 1938 году в Ленинске-Кузнецком. Окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта. С 1965 по 1972 год преподавал в этом институте, а также в речном училище и вечернем авиационном техникуме. Позже работал в Томском речном порту, затем — инженером-механиком в Научной библиотеке Томского государственного университета. В дальнейшем возглавлял отдел автоматизации и механизации библиотечно-библиографических процессов. Затем работал в Томской областной универсальной научной библиотеке имени А. С. Пушкина.

С конца 1980-х Майданюк участвовал в создании телепередачи «Бабушкин альбом»: при его участии был подготовлен 71 выпуск. О своём увлечении старыми открытками и их значении как исторического источника он рассказывал «Томскому Обзору» — «В мире открыток: легко ли в Томске быть филокартистом?» и «Томск почтовый. Город на открытках, марках и конвертах».

Эдуард Майданюк сотрудничал с газетой «Томский вестник» как автор статей по краеведению, книжному делу и вопросам культуры, работал в редколлегии краеведческого альманаха «Сибирская старина», писал материалы для других изданий. Стал автором целой серии популярных краеведческих книг о Томске: «Прогулка по старому Томску», «Сады и парки Томска», «Из жизни фантиков», «Открытые письма» и др.

В 2022 году вышла книга Майданюка «Без музыки — тоска», посвящённая истории фонографа, граммофона и грампластинок.

Одним из последних стало издание «О Томске и томичах с любовью», напечатанное весной 2026 года. В нем Эдуард Кондратьевич собрал короткие истории о городе и его жителях, дополнив их материалами из домашних архивов.

О дате и месте прощания будет сообщено позднее.

Редакция «Томского Обзора» выражает соболезнования родным и близким Эдуарда Майданюка.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Плотницкое ремесло и богатырские игры: в Томске пройдёт фестиваль реставрационного мастерства

28 августа 2026
Томские новости

АКРА подтвердило рейтинг Томска и его облигаций «ВВВ+(RU)» со «стабильным» прогнозом

26 августа 2026
Томские новости

Томские ученые помогли найти метод получения дешевых материалов для очистки воды из отходов пластика

18 сентября 2026
Томские новости

Убивший двух беременных лосих томич предстанет перед судом в Новосибирске

3 сентября 2026
Томские новости

В Томске открылась выставка к 80-летию художницы Татьяны Бельчиковой: фото и подробности

11 сентября 2026
Томские новости

«Ростелеком» представил ИИ-решения для цифровизации промышленности на «Технопроме-2026»

31 августа 2026
Томские новости

В ближайшие дни томичей ждут заморозки

28 августа 2026
Томские новости

Экс-ректор Томского политеха осужден по делу о злоупотреблении полномочиями

15 сентября 2026
Томские новости

Ликвидирован пожар в колонии в Томске

6 сентября 2026