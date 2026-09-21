Скончался известный томский краевед Эдуард Майданюк

21 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударе, из архива издания

Накануне, 20 сентября, на 88-м году жизни скончался писатель, журналист и краевед Эдуард Кондратьевич Майданюк.

Эдуард Майданюк — один из самых известных людей в томском краеведении. Главный библиотекарь областной «Пушкинки», член легендарного клуба «Старый Томск», коллекционер, автор десятка посвящённых городу книг. В 2020 году в большом интервью «Томскому Обзору» Эдуард Майданюк: «Я — хранитель» он рассказывал о том, как влюбился в Томск, пришёл к изучению его истории и почему считал себя прежде всего «хранителем».

Эдуард Майданюк родился в 1938 году в Ленинске-Кузнецком. Окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта. С 1965 по 1972 год преподавал в этом институте, а также в речном училище и вечернем авиационном техникуме. Позже работал в Томском речном порту, затем — инженером-механиком в Научной библиотеке Томского государственного университета. В дальнейшем возглавлял отдел автоматизации и механизации библиотечно-библиографических процессов. Затем работал в Томской областной универсальной научной библиотеке имени А. С. Пушкина.

С конца 1980-х Майданюк участвовал в создании телепередачи «Бабушкин альбом»: при его участии был подготовлен 71 выпуск. О своём увлечении старыми открытками и их значении как исторического источника он рассказывал «Томскому Обзору» — «В мире открыток: легко ли в Томске быть филокартистом?» и «Томск почтовый. Город на открытках, марках и конвертах».

Эдуард Майданюк сотрудничал с газетой «Томский вестник» как автор статей по краеведению, книжному делу и вопросам культуры, работал в редколлегии краеведческого альманаха «Сибирская старина», писал материалы для других изданий. Стал автором целой серии популярных краеведческих книг о Томске: «Прогулка по старому Томску», «Сады и парки Томска», «Из жизни фантиков», «Открытые письма» и др.

В 2022 году вышла книга Майданюка «Без музыки — тоска», посвящённая истории фонографа, граммофона и грампластинок.

Одним из последних стало издание «О Томске и томичах с любовью», напечатанное весной 2026 года. В нем Эдуард Кондратьевич собрал короткие истории о городе и его жителях, дополнив их материалами из домашних архивов.

О дате и месте прощания будет сообщено позднее.

Редакция «Томского Обзора» выражает соболезнования родным и близким Эдуарда Майданюка.

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