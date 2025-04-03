Звуки тайги. Кто такая пискулька и пищит ли она

3 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Константин Попов

Как звучит сибирская тайга? Какие пернатые обитатели Красной книги сегодня живут в Томской области и что важно делать для сохранения биоразнообразия региона?

Партнер проекта — нефтегазодобывающее предприятие «Газпромнефть-Восток». Вместе мы исследуем редких птиц нашего региона и узнаем у специалистов интересные факты о них в спецпроекте «Звуки тайги» на «Томском Обзоре».

Забавное название «пискулька» носит редкий краснокнижный гусь, он же Anser erythropus. Места его обитания с каждым годом сокращаются — гнездится пискулька только в тундре. Во время осенних и весенних перелетов эти птицы могут преодолеть расстояние в 850 км за пару дней!

Как им это удается? Преподаватель кафедры экологии Биологического института ТГУ Сергей Гашков объясняет: для многих птиц пролетать несколько сотен километров в сутки — это норма.

— Нашу Томскую область гуси могут за один день проскочить, не останавливаясь, а это примерно 600 км! Чемпионы в этом смысле — малые веретенники, которые взлетают из Аляски, а после совершают 9-11 дней беспосадочного перелёта до Новой Зеландии. Но большинство птиц все-таки делают остановки, и скорость полета у них колеблется. Именно тогда они и оказываются у нас в регионе. Пролетев 400 км, птицы могут сделать остановку и день-два откармливаться, набираться сил.

Послушайте, как звучит их голос:

По словам Гашкова, пискулька сегодня — это глобально редкий вид.

— Его численность сократилась везде, он включён в различные охранные списки. Но все гусеобразные, в частности, пискульки, обладают большим потенциалом восстановления, потому что кладка у них — не два яйца, как у журавля, а десяток может быть. И если им не мешать, а ещё немного помогать, то они хорошо восстанавливают численность. Примеры такие есть. Один из вариантов помощи перелетным птицам — когда на дельтаплане стаю гусей ведут из одной страны в другую, чтобы показать безопасный маршрут для перелета. Такой проект уже был реализован и помог популяции, гнездящейся в Норвегии.

У наших пискулек — свои риски, свои маршруты, свои охотники и свои места, где они должны спокойно кормиться. Важно сохранять биоразнообразие нашего региона, как и всей планеты. Ответственное отношение к окружающей среде — важная часть корпоративной философии «Газпромнефть-Востока». Сегодня оно вкладывает значительные средства в природоохранные программы самых разных направлений.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».