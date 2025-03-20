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На семи томских остановках обновят павильоны

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Обновить остановочные павильоны планируют на семи остановках в Томске. Об этом сообщил начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Александр Живоглядов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в список попали остановки:

  1. «Пер. Дербышевский» (пер. Дербышевский, 22);
  2. «Красноармейская» (пр. Фрунзе, 86);
  3. «Дворец зрелищ и спорта» (ул. Учебная, 50);
  4. «Ул. Дальне-Ключевская» (ул. Дальне-Ключевская, 6);
  5. «Ул. Дальне-Ключевская» (пр. Ленина, 193);
  6. «ТГАСУ» (пл. Соляная, 2);
  7. «Герасименко» (ул. Герасименко, 3/14).

В сообщении уточняется, что сейчас направлены соответствующие коммерческие запросы, идет подготовка к размещению конкурсов.

— Планируем, что у нас высвободятся семь остановочных комплексов, которые мы сможем установить в те места, где они необходимы. Кроме того, согласно планам департамента, еще 40 павильонов в этом сезоне будут отремонтированы. Обсудили с депутатами вопрос дизайна новых павильонов, окончательное решение будет принято на заседании городской Думы, — сказал начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Александр Живоглядов.

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