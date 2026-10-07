Томич потерял более 3 млн рублей в попытке купить иномарку в интернете

7 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Житель Томской области стал жертвой мошенников, пытаясь купить автомобиль через канал в одном из мессенджеров, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Мужчина выбрал подходящую машину, мужчина связался с «менеджером» для уточнения всех нюансов комплектации транспортного средства. Тот, в свою очередь, предоставил уставные документы «компании». Далее — они успешно подписали все необходимые для оформления автомобиля документы.

Предполагалось, что машина должна была прибыть из-за рубежа. Поэтому покупатель заплатил за автомобиль, таможенные пошлины и другие траты. В итоге автомобиля мужчина так и не дождался.

Общая сумма ущерба составила более 3,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

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