Истукан Белого Ануя из Университетской рощи Томска очистили от краски

5 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: МАЭС ТГУ

В Томске закончили очистку каменного изваяния Белого Ануя от синего «смайлика». Работы над истуканом, который ранее стоял в Университетской роще, завершали студенты-историки Томского государственного университета во время музейной практики.

— В настоящий момент краска полностью удалена с каменного изваяния. Мы подобрали несколько составов, оценили их эффективность и степень взаимодействия с камнем — такая осторожность оправдана современными подходами к сохранению объектов культурного наследия, — сообщают в телеграм-канале Музея археологии и этнографии Сибири ТГУ.

Уточняется, что очистка осложнялась характером поверхности. Каждое действие с каменным изваянием тщательно фиксировалось. В итоге, с помощью механической очистки и смывки краску удалось удалить.

В музее предполагают, что далее предстоят работы по очистке каменных изваяний от органических соединений.

Как было до очистка истукана Фото: Вероника Белецкая

Напомним, каменное изваяние Белого Ануя располагалось слева от входа в главный корпус ТГУ. Оно было установлено одним из последних. Изваяние нашли на Алтае, в долине реки Белый Ануй — крестьянин просто обнаружил частично присыпанную землей статую. Истукана выкопали, после чего возникают две версии событий: по одной из них, изваяние было оставлено на месте, где без должного контроля лишилось головы. По другой, статуя оказалась в деревне у ограды «постоялой квартиры», где, опять-таки, была разрушена.

Новости о находке и ее повреждении дошли до томского губернатора, в результате, в апреле 1902 года пострадавшая наконец, была доставлена в Томск. По имеющейся в документах информации, обломок головы изваяния также был доставлен в Томск, но до университетского Археологического музея так и не добрался — пропал.

Подробнее о других каменных бабах в Университетской роще можно узнать в нашем материале.

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