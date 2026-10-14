В Северске открылся обновленный кадровый центр «Работа России»

14 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В Северске после капитального ремонта открылось обновленное пространство кадрового центра «Работа России». Четырехэтажное здание рассчитано на взаимодействие с несколькими целевыми аудиториями: соискателями, работодателями и молодежью.

Это пространство стало первым в Томской области, где появилась отдельная зона для профориентации школьников. Презентация прошла с участием губернатора Владимира Мазура, представителей Сибирского химического комбината и Департамента труда и занятости населения региона.

Для соискателей и работодателей

Фото: Савелий Петрушев

Кадровый центр в Северске работает с начала года. Но официально обновленное пространство презентовали 25 сентября. Разные этажи здесь ориентированы на разные категории посетителей.

— Первый этаж — для обслуживания соискателей, второй — пространство для обслуживания работодателей, где проводятся ярмарки вакансий, собеседования с кандидатами, их подготовка. И третий этаж — уникальный во всей Томской области центр: в Северске появилось молодежное пространство, которое нацелено на то, чтобы помогать детям в выборе профессии, — рассказывает директор Кадрового центра «Работа России» в Томской области Людмила Дмитриева.

Фото: Савелий Петрушев

В центре можно проводить также обучающие мероприятия для коллектива, внутренние корпоративные встречи. Не все компании располагают собственными площадками, чтобы собрать работников, и кадровый центр предоставляет такую возможность.

— У нас есть современное тренинговое пространство, конференц-зал на 60 человек, можно спокойно приходить в северский кадровый центр и проводить свои внутренние мероприятия, — говорит Людмила Дмитриева.

Фото: Савелий Петрушев

Площадка открыта для всех сфер, включая малый бизнес: для предпринимателей тоже предусмотрены мастер-классы и тренинги.

Тесты, игры и работа с профориентологом

Фото: Савелий Петрушев

Главное отличие северского центра от других — молодежное пространство. Здесь оно появилось впервые в регионе. На третьем этаже школьники проходят тестирования, работают с профориентологами, участвуют в карьерных играх и мастер-классах. Один из форматов — игра «биологика», где ребята исследуют причинно-следственные связи и учатся видеть детали.

— Один из этапов подготовки — это место, когда ребята прорабатывают свои страхи через советы, через рекомендации, — объясняют специалисты центра. — Здесь мы показываем аналитику рынка труда, рассказываем о самых востребованных профессиях на территории Томской области, а также о том, где можно учиться и сколько можно зарабатывать на старте.

Фото: Савелий Петрушев

Отдельное внимание уделяют адаптации молодых специалистов. По словам сотрудников центра, первый месяц на новом месте почти всегда самый тяжелый, и ключевая задача более опытных сотрудников — помочь пройти этот период и оказать поддержку.

«Единая связка»: работа в атомной отрасли

Фото: Савелий Петрушев

Ключевой партнер северского центра — Сибирский химический комбинат. Заместитель генерального директора СХК по управлению персоналом Юлия Андреева представила совместный пилотный проект с госкорпорацией "Росатом". Школьников 8-9 классов ориентируют на поступление в средние специальные учебные заведения с последующим трудоустройством, 10-11 классов — на вуз и взаимодействие с работодателем.

Юлия Андреева на открытии центра Фото: Савелий Петрушев

— Все отрасли Российской Федерации на данный момент ждут высококвалифицированных кадров, атомная отрасль — не исключение. До 2030 года необходимо более 200 000 квалифицированных сотрудников, — отметила Юлия Андреева.

Студентов первых курсов знакомят с атомной промышленностью, старшекурсникам предоставляют возможность поучаствовать в технических турах и производственных практиках. Для соискателей предусмотрено переобучение и наставничество на предприятии.

Фото: Савелий Петрушев

— Мы хотим работать в единой связке. Погружаем сотрудников кадровых центров в промышленность, проводим экскурсии, открываем закрытые города, профориентируем их, чтобы они могли соискателю более детально рассказывать про атомную промышленность, — уточнила Юлия Андреева.

Для отдаленных территорий рассматривается вахтовый метод работы.

«Кадровый хаб» и опорная точка для предприятий

Фото: Савелий Петрушев

Владимир Мазур назвал Северск центром атомной промышленности и высоких технологий, а новый центр — моделью современного «кадрового хаба». Отдельно он отметил роль Северска и Томска в технологическом развитии страны, упомянув задачу достижения суверенитета, поставленную президентом.

Губернатор Томской области Владимир Мазур Фото: Савелий Петрушев

— Северск был и остаётся нашей гордостью, центром атомной промышленности и высоких технологий региона, да и всей страны. И здесь мы переходим к модели современного «кадрового хаба», активно формирующего будущее рынка труда. Мы создаем мощную опорную точку для предприятий-партнеров. Инфраструктура доступна каждому — от школьников, выбирающих будущую профессию, до опытных специалистов, решивших сменить траекторию, и наших ветеранов СВО, — сказал на открытии кадрового центра губернатор.

Фото: Савелий Петрушев

По словам начальника Областного департамента труда и занятости населения, северское пространство будет жить и развиваться: форматы активностей уже разработаны, специалисты-профориентологи есть, а в планах — дальнейшее расширение и открытие молодежного центра в региональном центре.

«В Томске действует большой флагманский центр, но отдельной площадки для молодежи пока нет. Для нас важно не просто открывать такие места, а наполнять их жизнью. Мы активно приглашаем работодателей, соискателей и, конечно, молодежь. Хочется, чтобы у каждого, кто сюда приходит, получалось найти своё дело — и первую работу, и новый проект по душе», — сказала Анна Борисовна.



Фото: Савелий Петрушев

Пока в регионе 18 кадровых центров. Северский — последний из открытых и пока единственный, где молодежное пространство выделено в самостоятельный формат. Оно работает по единой методологии с томским управляющим центром: мероприятия, спикеры, тренинги — все проходит в едином ключе независимо от города.

Текст: Юля Усачева

Фото: Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».