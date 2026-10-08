Томские дороги начнут ремонтировать раньше

8 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, их архива издания

В следующем году дорожники приступят к ремонту объектов в Томске сразу же с наступлением тепла. Для этого в городской администрации решили пересмотреть подход к заключению соответствующих контрактов, сообщил в своем телеграм-канале мэр Дмитрий Махиня.

— В этом году тепло наступило рано, а дорожники вышли на объекты только после завершения конкурсных процедур, потеряв драгоценное время. Поэтому принял решение объявить конкурсы на будущие ремонты основных дорог уже в этом году, второстепенных — в начале следующего года. Это поможет при наступлении тепла максимально быстро выйти на дорожные ремонты, — говорится в сообщении.

Мэр также подчеркнул, что администрация договорилась с асфальтовыми заводами, которые начнут работу раньше в соответствии с контрактами.

В планах на следующий год комплексный ремонт Московского тракта. Здесь планируют привести в порядок дорожное полотно, расширить тротуары, установить дополнительные пешеходные переходы.

— Эта улица одной из первых встречает жителей и гостей города при въезде в Томск, она должна выглядеть соответствующе, — подчеркнул мэр.

Также в планах на следующий год ремонт улиц Шишкова, Суворова, часть ул. Р. Люксембург и ряда других.

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