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В Томске до вечера вторника перекроют участок ул. Некрасова

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Участок ул. Некрасова от ул. Украинской до ул. Жуковского в Томске перекроют до 20.00 вторника, 18, марта.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ограничение связано с работами на теплосетях, которые будет проводить специалисты «Томск РТС».

До их окончания движение на указанном участке будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

Томичей просят учитывать информацию о перекрытии при планировании маршрута по городу.

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