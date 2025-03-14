В Томске до вечера вторника перекроют участок ул. Некрасова

14 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков, из архива издания

Участок ул. Некрасова от ул. Украинской до ул. Жуковского в Томске перекроют до 20.00 вторника, 18, марта.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ограничение связано с работами на теплосетях, которые будет проводить специалисты «Томск РТС».

До их окончания движение на указанном участке будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

Томичей просят учитывать информацию о перекрытии при планировании маршрута по городу.

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