Выставка «золотых цветков» открывается в томском Ботсаду

Томский Обзор / Фото: 16 октября 2026 // Фото: Ботсад ТГУ

В Ботаническом саду Томского государственного университета открывается традиционная выставка хризантем. Томичи увидят более 60 сортов цветов в оранжерейном комплексе.

Как уточняют в пресс-службе вуза, в основном это хризантемы раннего и среднего сроков цветения. По мере отцветания им на смену придут сорта, цветущие позже, сейчас они только распускаются.

— Эффектно смотрятся как сорта хризантемы мультифлора, образующие цветущий шар, так и сорта хризантемы корейской с крупными цветками. На выставке представлены представители разных групп: простые и махровые; помпонные и анемоновидные; мелкоцветковые, среднецветковые и крупноцветковые; одиночные, букетные и кустовые; высокорослые и низкорослые, — говорится в сообщении.

Фото: Ботсад ТГУ

История выведения сортов хризантем насчитывает несколько тысяч лет: первые садовые формы этой культуры появились в 551 г. до н. э. в Китае, об этом упоминается в произведениях Конфуция. В Россию эти растения завезли в середине XIX века. То, что мы воспринимаем как «цветок», на самом деле является соцветием, состоящим из сотен и тысяч маленьких трубчатых и язычковых цветков.

Фото: Ботсад ТГУ

Название рода «хризантема» в дословном переводе означает «золотой цветок», что объясняется желтой окраской соцветий природных форм некоторых видов. С желтой окраской соцветий связано также то, что в Японии, где хризантема является одним из самых любимых цветков, она является символом солнца и обозначается одним иероглифом — «кику». В Стране восходящего солнца ее изображение можно встретить на монетах и государственной эмблеме, а орден Хризантемы является одной из высших наград. Есть термин «Хризантемовый трон», который обозначает как традиционный трон для церемонии интронизации нового императора Японии, так и в переносном смысле — императорский престол и императора.

Посетить выставку можно в экскурсионные дни — четверг, субботу и воскресенье с 10:00 до 17:00. Стоимость билета: взрослый — 500 рублей, льготный — 300 рублей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».