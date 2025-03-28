«Ростелеком» поддержал томские региональные соревнования по лыжным гонкам

28 марта 2025 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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«Ростелеком» выступил партнером XIX Открытых региональных соревнований по лыжным гонкам на призы олимпийской чемпионки Натальи Барановой. Мероприятие прошло на спортивной базе «Янтарь» 25-27 марта.

В состязаниях участвовало около 200 юношей и девушек из Сибирского региона в возрасте от 12 до 15 лет. Молодые люди два дня боролись в индивидуальных гонках: в первый день — классическим стилем, второй — свободным.

Призеры соревнований были награждены дипломами, медалями и подарками от «Ростелекома». Также оператор презентовал победителям сертификаты на бесплатный доступ к платформе «Лицей» на полгода.

Алексей Махорин, директор Томского филиала «Ростелекома»:

«Спортсмены много тренируются, участвуют в соревнованиях, и не всегда хватает времени на общеобразовательный процесс. Поэтому мы решили открыть бесплатный доступ к платформе “Ростелеком. Лицей” победителям традиционных региональных состязаний. Наш цифровой сервис позволяет не отставать от школьного учебного плана, занимаясь в удобное время».

В «Лицее» представлены уроки по школьной программе, методические материалы для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и поступлению в вуз. В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне «Ростелеком» разработал специальный раздел «Диктант Победы», где можно потренироваться перед участием в одноименной акции. Видеокурсы по основным датам и событиям ВОВ будут доступны бесплатно и без регистрации до 15 мая.

Фото: пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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