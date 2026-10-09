Томские посткроссеры открыли выставку в Главпочтамте

9 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: УФПС по Томской области

Сегодня, 9 октября, в центральном почтовом офисе Томска открылась выставка открыток, марок и конвертов. Экспонаты предоставили томские посткроссеры, сообщает пресс-служба регионального УФПС.

Экспозиция приурочена к Всемирному дню почты. Собирать её начали две с половиной недели назад. Тогда по запросу Почты инициативная группа подобрала самые уникальные экспонаты из своих коллекций и организовала выставку.

Экспозицию можно разделить на три блока. В первом представлены почтовые карточки, конверты и спецгашения, выпущенные во второй половине XX века. На почтовой продукции запечатлены достопримечательности Томска, университеты и выдающиеся персоны областного центра.

Второй блок выставки посвящён почте — Дню открытки, Международной неделе письма и Всемирному дню почты. Самыми ценными экспонатами здесь считаются картмаксимум и конверт с маркой, посвящённые выпуску первой российской марки «Я люблю посткроссинг». Здесь же представлена книга Эдуарда Майданюка об истории развития почтовой открытки.

В третьем блоке выставки можно увидеть коллекцию почтовых открыток, созданных Томским клубом посткроссеров. За 16 лет было выпущено около 100 видов «открытых писем».

— Среди представленных экспонатов есть открытки, которые разработал самый юный посткроссер Томска — тринадцатилетний Андрей Порецкий. За последние пару лет он сам придумал и нарисовал 10 эскизов открыток. Его работы посвящены фестивалю воздушных шаров «Вверх Фест», масленице, фестивалю искусства и чтения «ТОМ IV», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что сегодня в томском сообществе посткроссеров официально зарегистрированы 1 300 посткроссеров, из них 175 — наиболее активные участники.

Фото: УФПС по Томской области

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