В Томске установили барельеф «хозяйки» Ботсада

В Томске на здании Ботанического сада Томского госуниверситета установили барельеф в память о Валентине Морякиной, возглавлявшей Ботсад почти 40 лет.

Как сообщает пресс-служба вуза, работы были начаты в минувшем году, когда Валентине Андреевне исполнилось бы 95 лет. Барельеф изготовил известный томский скульптор-монументалист Всеволод Майоров. Работы финансировали из Эндаумент-фонда ТГУ.

Валентина Морякина родилась в селе Печерские Выселки, а выросла в городе Октябрьск Куйбышевской (Самарской) области. Закончила лесомелиоративный факультет Куйбышевского инженерно-мелиоративного института. Еще в годы учебы Валентина Морякина стала специализироваться на декоративной дендрологии. В 1955 году переехала в Томск.

Свой путь в Сибирском ботаническом саду ТГУ (СибБС) Валентина Морякина начала с должности экскурсовода, уже на следующий год стала научным сотрудником в отделе флоры. Молодой сотруднице был поручен непростой фронт работы — освоение опытного участка СибБС в 116 гектаров в районе Степановки — улицы Мокрушина. Заросший полынью пустырь Валентина Андреевна превратила в экспериментальное хозяйство с дендрарием, плодово-ягодными полями и дендропарком с насаждениями из Северной Америки, Европы, Восточной Азии, Сибири. Эта территория разбита по коллекциям: на разных участках сконцентрированы виды растений из разных стран и регионов, адаптированные к сибирским условиям.

В 1963 году Валентину назначили заведующей отделом флоры, а в 1967 году — заместителем директора по научной работе. В 1969-м она возглавила СибБС и оставалась его директором до 2008 года.

Валентина Морякина — подвижник интродукции как науки, активно развивавшейся в то время в СССР. Так, она разработала северный вариант озеленения, инициировала в Томске деятельность по зеленому строительству и ландшафтной архитектуре, сама участвовала в разбивке парков и скверов города. Помимо того, Валентина Андреевна выезжала в различные экспедиции, где тоже занималась озеленением. Это Стрежевой, Пионерный и другие населенные пункты региона.

С именем Валентины Морякиной связана и реконструкция оранжерейного комплекса, которая была проведена в два этапа — в 1971–1973 и в 1985–1988 годах.

За время своей работы Валентина Морякина стала Заслуженным профессором ТГУ, первой женщиной — почетным гражданином Томска, получила ряд высоких наград и премий. В том числе, она — единственная томичка, отмеченная премией Андрея Первозванного «За веру и верность».

Более подробно о знаменитом директоре Сибирского ботанического сада можно узнать в профессорском читальном зале НБ ТГУ на выставке «Валентина Морякина. От первого лица».

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