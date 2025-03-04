В Томске открывается выставка о Валентине Морякиной, возглавлявшей Ботсад почти 40 лет

Сегодня, 4 марта, в преддверии Международного женского дня в профессорском читальном зале Научной библиотеки Томского госуниверситета открывается выставка о директоре Сибирского ботанического сада с 1969 по 2008 год - «Валентина Морякина. От первого лица».

Как уточняют организаторы, в экспозиции представлены два сюжета. Первый рассказывает об опыте по выращиванию голубой ели в Сибири. Из второго сюжета посетители узнают об участии Валентины Морякиной в реконструкции оранжерейного комплекса Сибирского ботанического сада. Здесь представлен один из чертежей комплекса с пометками и предложениями Морякиной, а также техническое задание с продуманной ею системой климатических режимов.

Основу экспозиции составили газетные публикации о Валентине Морякиной и интервью с ней за разные годы. Дополняют портрет многочисленные фотографии из архивов семьи и Сибирского ботанического сада, а также копии отдельных документов. Среди них автобиография, представление на присвоение звания «Почетный гражданин г. Томска», техническая документация по реконструкции оранжерейного комплекса и план разбивки одной из экспозиций дендропарка на территории Сибирского ботанического сада в районе ул. Мокрушина.

Более подробно о знаменитом директоре Сибирского ботанического сада можно узнать, обратившись к виртуальной выставке «Хозяйка Сада: Валентина Морякина».

Посетить экспозицию «Валентина Морякина. От первого лица» можно до 10 апреля в часы работы профессорского читального зала: понедельник — пятница с 9:00 до 21:00, суббота, воскресенье с 9:00 до 15:00.

Для посещения выставки необходимо написать на почту nupreichik@lib.tsu.ru или оставить заявку по тел.: (3822) 53-42-94.

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