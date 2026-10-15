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Завтра в Томске уберут цветочный герб на въезде в город

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Завтра, 16 октября, в Томске проведут демонтаж цветочного герба у улицы Нахимова на спуске к Коммунальному мосту, сообщает пресс-служба мэрии.

На время проведения работ, 9.00 до 18.00 на указанном участке перекроют для движения одну полосу. Движение транспорта здесь будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

Напомним, в этом году цветочный герб появился ко Дню города. Площадь композиции составила около 160 квадратных метров. Для неё подготовили почти 19 тысяч саженцев декоративных растений, из которых удобно создавать большие узоры: цинерария, седум и ирезине.

Почему на гербе Томска изображен конь и много ли российских городов имеют похожую символику, читайте в познавательной инфографике «Анатомия Томска».

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