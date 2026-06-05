Цветочный герб появится на въезде в Томск ко Дню города

5 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Ко Дню города на въезде в Томск появится цветочная композиция в виде городского герба. Её разместят на склоне по улице Нахимова.

Сейчас сотрудники ООО «Зеленстрой» готовят растения на своей территории. Цветы должны укорениться перед тем, как их перенесут на склон.

Площадь композиции составит около 160 квадратных метров. Для неё подготовили почти 19 тысяч саженцев. В основном это почвопокровные декоративные растения, из которых удобно создавать большие узоры: цинерария, седум и ирезине.

Ухаживать за цветочным гербом будет подрядчик. В перечень работ войдут полив, подкормка и прополка. Если часть растений не приживётся, их оперативно заменят.

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