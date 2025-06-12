Цветочный герб Томска украсил въезд в город

12 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Сегодня, 12 июня, в Томске на въезде в город высадили цветочный герб, сообщает пресс-служба мэрии.

Растения образуют рисунок и памятную надпись «80 лет Победы». Герб занимает площадь около 160 кв. метров и состоит из 18,5 тыс. саженцев цинерарии, седума и ирезине.

Уточняется, что специалисты ООО «Зеленстрой» будут поливать, подкармливать и пропалывать растения. Если какие-то из них не приживутся — их оперативно заменят.

Фото: Савелий Петрушев

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